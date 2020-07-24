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    紫色閃電劈向自由女神像！專家警告：惡劣天氣恐持續

    美國紐約23日遭受暴風雨襲擊，有網友拍攝到一道紫色的閃電，直接劈向自由女神像下的區域，相當驚人。（圖擷自Mikey Cee推特）

    美國紐約23日遭受暴風雨襲擊，有網友拍攝到一道紫色的閃電，直接劈向自由女神像下的區域，相當驚人。（圖擷自Mikey Cee推特）

    2020-07-24 20:10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約23日遭受暴風雨襲擊，有網友拍攝到一道紫色的閃電，直接劈向自由女神像下的區域，相當驚人。除此之外，一棟教堂直接被閃電擊中，引發熊熊大火。氣象專家對此警告，紐約接下來可能還有龍捲風及洪水等天災侵擾，暴風更恐怕會加強，造成嚴重威脅。

    綜合外媒報導，紐約近日遭暴風雨壟罩，有網友拍下自由女神像宛如被紫色閃電擊中的影片，可以看見畫面中不停打雷，一道閃電就這樣直直地朝著自由女神像劈去，落向自由島後方區域，畫面十分震撼，這段影片迅速遭到網友瘋狂轉傳，目前已有3.9萬人分享。

    除此之外，位於紐約皇后區（Queens）的南奧佐恩公園（South Ozone Park），有2名路人慘遭雷擊，緊急送醫，目前狀況不明；公園旁的教堂尖頂也遭到雷擊，有目擊民眾更稱，閃電除了劈向尖頂，還直接劈向教堂的門。

    「惡劣天氣恐持續」有氣象專家對此提出警告，紐約雖然度過了這次的暴風雨，但接下來還可能出現龍捲風及洪水等天災，造成更多的損失。

    Mikey Cee推特影片

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