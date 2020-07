紫色閃電劈向自由女神像！專家警告：惡劣天氣恐持續

2020-07-24 20:10:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約23日遭受暴風雨襲擊,有網友拍攝到一道紫色的閃電,直接劈向自由女神像下的區域,相當驚人。除此之外,一棟教堂直接被閃電擊中,引發熊熊大火。氣象專家對此警告,紐約接下來可能還有龍捲風及洪水等天災侵擾,暴風更恐怕會加強,造成嚴重威脅。

綜合外媒報導,紐約近日遭暴風雨壟罩,有網友拍下自由女神像宛如被紫色閃電擊中的影片,可以看見畫面中不停打雷,一道閃電就這樣直直地朝著自由女神像劈去,落向自由島後方區域,畫面十分震撼,這段影片迅速遭到網友瘋狂轉傳,目前已有3.9萬人分享。

請繼續往下閱讀...

除此之外,位於紐約皇后區(Queens)的南奧佐恩公園(South Ozone Park),有2名路人慘遭雷擊,緊急送醫,目前狀況不明;公園旁的教堂尖頂也遭到雷擊,有目擊民眾更稱,閃電除了劈向尖頂,還直接劈向教堂的門。

「惡劣天氣恐持續」有氣象專家對此提出警告,紐約雖然度過了這次的暴風雨,但接下來還可能出現龍捲風及洪水等天災,造成更多的損失。

Mikey Cee推特影片

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO