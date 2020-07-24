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    謠言終結站》緬甸水庫潰堤全村罹難？ 查核中心：是玉石場崩塌事件

    網傳緬甸有水庫潰堤，存民不幸罹難，但當局封鎖消息，經查核確認為「不實消息」。（翻攝自「台灣事實查核中心」網站）

    網傳緬甸有水庫潰堤，存民不幸罹難，但當局封鎖消息，經查核確認為「不實消息」。（翻攝自「台灣事實查核中心」網站）

    2020-07-24 16:52:41

    〔即時新聞／綜合報導〕受全球暖化、極端氣候影響，多國爆發洪災，民眾苦不堪言。近日通訊軟體上盛傳，緬甸有水庫潰堤，驚呼「全村死了！」並指控該國政府封鎖消息。對此，台灣事實查核中心表示經查證後，確認此消息為「錯誤」訊息。

    近日通訊軟體上盛傳一段影片，畫面中多具遺體被整齊擺放在地上，數量眾多，模樣相當駭人，而文字表示，緬甸某水庫潰堤，導致「全村死了！」並指控該國政府封鎖消息。

    對此，「台灣事實查核中心」先將影片截圖反搜，查到緬甸攝影師「Zaw Moe Htet 」的粉專曾發過同場景、不同角度拍攝的照片，而貼文表示這張照片是在紀錄2日發生於緬甸北部克欽邦（Kachin）的玉石場崩塌事件，當時因暴雨導致土石崩塌，使174人不幸罹難。

    此外，「台灣事實查核中心」也向緬甸查核組織《Myanmar ICT for Development Organization （MIDO）》求證，確認網傳影片的原始事件是2日緬甸克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant）玉石場土石崩塌事件，與水庫潰堤無關。因此，判定傳言為「錯誤」訊息。

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