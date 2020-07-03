謠言終結站》中漁船「保釣」撞日海警船？ 原來是10年前影片移花接木

網傳影片擷圖。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2020-07-03 16:18:48

〔即時新聞／綜合報導〕中、日、台三方近日因「釣魚台」的主權問題，爭議不斷，網上流傳影片稱，中國有漁民為護釣魚台主權，直接衝撞日本海警船，船上漁夫還齊聲嗆「釣魚台是中國的！」隨後中國軍艦「助陣」，嚇得日方落荒而逃。對此，「台灣事實查核中心」表示，這只是借用舊新聞影片的錯誤消息。

在日本沖繩縣石垣市議會日前通過釣魚台更名案後，中日雙方對立升溫。近期網上流傳一段影片，一艘藍色漁船直直撞向白色的巡邏船，發文者稱藍色的漁船是「中國福建省晋江閩晉漁5179號渔船」駛入釣魚台海域時遭日本海警船驅逐，便直接撞擊日夲海警艦，船上漁夫齊聲嗆「釣魚台是中國的！」隨後，中國軍艦前來，嚇得日方立即噴放煙霧離開現場，直誇中國漁民「勇舉」。

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對此，「台灣事實查核中心」將網傳影片擷圖反搜，在日本《產經新聞》的Youtube頻道上找到有相同畫面的影片，上傳時間為2010年11月4日，隨後搜尋各大媒體，發現該影片其實是發生在2010年9月7日上午，當時中國籍拖網漁船「閩晉漁5179」號，先後在釣魚島黃尾嶼附近海域，跟日本海上保安廳巡邏船「與那國號」、「水域號」發生衝撞，隨後被日方保安官逮捕。因網傳影片實為過去的衝突舊聞和此次釣魚台事件無關，因此判定網傳消息為「錯誤消息」。

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