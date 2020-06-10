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「+93、+371、+381、+0918」等開頭來電 是伊斯蘭國對台詐騙？

近日網傳伊斯蘭國以特定號碼對台灣電話詐騙，查核中心表示伊斯蘭國過去以來未曾針對過台灣，但民眾遇到來路不明的號碼，建議不要回撥，以免受害，該電話為示意圖，與傳言所指的電話無關。（示意圖/資料照）

近日網傳伊斯蘭國以特定號碼對台灣電話詐騙，查核中心表示伊斯蘭國過去以來未曾針對過台灣，但民眾遇到來路不明的號碼，建議不要回撥，以免受害，該電話為示意圖，與傳言所指的電話無關。（示意圖/資料照）

2020-06-10 22:26:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳，只要回撥了特定電話號碼的來電，就會損失美金15至30元（約台幣438至877元），甚至手機裡的聯絡人、銀行帳戶、信用卡等資料都會被竊取，而這些號碼是來自IS（伊斯蘭國），查核中心表示傳言所指的號碼是來自立陶宛、拉脫維亞、塞爾維亞等國，並非伊斯蘭國的活動範圍，因此該傳言為「部分錯誤」訊息，但仍提醒遇到來路不明的電話號碼不要回撥。

近日有則傳言流傳在通訊軟體與社群平台間，該傳言指出只要是「+93、+371、+381、+0918」等開頭號碼來電，都不要回撥，如果回撥就會損失美金15至30元，手機內的付款、帳戶、聯絡人等私密資料都會被竊取，這些號碼都是來自伊斯蘭國，而0918-715-002這支號碼，接了就要付7萬9000元。

TFC 台灣事實查核中心 向趨勢科技全球行銷資深經理劉彥伯與《轉角國際》編輯張鎮宏請益，劉指出這種手法現實可行，是使用「付費語音資訊」的電話，通常用於抽獎活動或色情電話上，詐騙集團在境外成立「付費語音資訊」，再透過變造號碼打給用戶，引誘對方回撥給活動型電話，藉此賺錢，這手法在十年前非常流行，但現在電信公司會封鎖境外的活動型電話，但第三世界國家如阿富汗、拉脫維亞、塞爾維亞等國，並未禁止活動型電話，才會被詐騙集團所用，只要不回撥境外號碼，就不會受騙。

用戶撥打才扣款 不可能接來電就要付費

至於傳言所說，他們能竊取聯絡人、付款資訊與信用卡資料，劉表示，在現今的技術下還無法達成透過打電話來竊取手機資料，現在詐騙會用自動撥號，確認這個號碼是否還有在使用，如果該號碼常接起電話便會成為未來的詐騙目標，建議民眾安裝來電過濾與防毒軟體來擋掉這類電話，至於接了0918-715-002的來電就要付款，他表示活動型電話，必須用戶主動撥打才會扣款，不可能接到來電就要付費。

查核中心查詢中華電信的各國國碼後，發現「+93是阿富汗、+371是拉脫維亞、+381是塞爾維亞、+370是立陶宛、+255是坦桑尼亞」，「+563」並非任何國家的國碼，智利國碼為「+56」，伊斯蘭國是否分布在這些國家，張表示，去年伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭到美軍擊斃後，該組織群龍無首，僅剩零星的游擊戰，他們趁著聯軍今年因武漢肺炎而撤軍的機會，在敘利亞西部與伊拉克東部的沙漠邊界重新活動，但實力與先前相比已大不如前，難以撼動國際秩序，傳言所指的國家，不太可能是現今伊斯蘭國的活動範圍，過往也沒有該組織的活動紀錄。

伊斯蘭國主要收入為毒品與走私，各國因為疫情封鎖出入境，造成他們的收入銳減，搶奪醫療、民生與糧食等物資，比起電話詐騙還更直接，加上過去伊斯蘭國並未針對過台灣，因此他們對台灣的電話詐騙機率很低。

基於以上核實，查核中心表示該傳言為「部分錯誤」訊息。

完整查核報告請點此

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