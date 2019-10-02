台南60萬人口10％日本裔？網傳超瞎假消息被轟爆

2019-10-02 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路流傳一段訊息，內容稱台南市60萬人口中有10%是日本裔，「這些人打心眼就瞧不起台灣」，台灣事實查核中心（TFC）對此指出，該則訊息經查為假消息，依據資料不明，並非合理推論，網友對此感到「瞎爆了」。

網傳訊息寫道，「家父當年擔任台南市文獻委員撰寫台南府誌，調查後發現台南市六十萬人口中有十分之一為日本裔，他們均保有日本姓氏與日本名字，這些人打心眼就瞧不起台灣。（視台灣人為日本的三等國民，當然更仇視1949年打敗日本自支那來台的外省人）日常生活中他們不敢用日本名字，日本姓氏僅用在墓碑上，這些人是多麼的想再恢復日本統治再享受他們高於台灣人的尊崇」。

台灣事實查核中心（TFC）表示，台南市政府回應此事：「文獻委員會成立以來，未曾出版名為《台南府誌》之刊物」，且東華大學歷史學系副教授許育銘的研究資料表明，「戰後第一期日俘日僑遣送於1946年4月完成後，台灣行政長官公署留用約2萬8000人的日僑繼續服務」。

台灣事實查核中心補充，許育銘副教授解釋，墓碑上有中文姓名和日文姓名，不代表死者即為戰後留在台南的日本人，皇民化運動時，日本推動更改姓氏運動，改名的台灣人也可能在墓碑上留下中文和日本2個姓名；傳言內容有諸多與事實不符的疑點，證實為假消息。

不少網友對此留言指出，「之前有一個謠言是住在台灣的日本人的後代高達200萬人。」、「這都有人相信啊？」、「到底這些人以前的義務教育是怎麼畢業的啊」、「祖籍江西的不就講贛話？」、「辨識能力沒有下限欸」。

台灣事實查核中心全文

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