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    首頁　>　國際

    法國外長重批集中營 籲中國允觀察員調查新疆

    2020-07-22 01:43:01

    〔中央社〕法國國民議會今天進行政府質詢，一名議員詢問法國對維吾爾族人權危機的態度。外長勒德里安在答詢時強烈要求中國關閉集中營，並敦促中國允許國際獨立觀察團隊進入新疆調查。

    左翼新政治派系「生態、民主與團結」（EDS）發言人拉佛利爾（Hubert Laferriere）議員向外長質詢時問道：「我們還要再繼續假裝看不見中國發生的事情嗎？ … 在保持沈默的同時，我們已經成為對維吾爾犯下危害人類罪的共犯了。」

    拉佛利爾同時引用了今早「解放報」（La Liberation）刊出的一篇文章。該文章訪問了流亡到歐洲的維吾爾族教師，她被抓進新疆「再教育營」，並且被迫接受節育手術。她表示，中國正有計畫的實施種族滅絕。

    外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）答詢時首先指出，法國非常關切新疆「集中營、大規模關押、被消失、強制勞動、強制節育、破壞維吾爾文化古蹟，尤其是宗教場所、對人民的監控以及這個區域整體壓迫體制」的狀況。

    他強調，「法國已在過去多次表達對於該區人權情況的擔憂，也官方且明確地呼籲關閉這些集中營。這些做法令人無法接受，因為它違背了國際人權公約普世原則。因此，我們強力譴責這些行徑」。

    發言尚未結束，勒德里安的這段話便獲得在場議員鼓掌支持。

    他表示，每次與中國當局雙邊會面的場合，法國都會重申這個要求，並且也在聯合國人權理事會等相關會議上提出這個要求。

    勒德里安接著說道：「現在，我們要求中國允許國際獨立觀察員進入該區，並讓聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）自由地訪問新疆。」

    由於法國與中國經貿往來密切，今早經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）接受法國新聞電台（France Info）訪問時也被問及中國對維吾爾族的作為。勒麥爾認為，這是「令人震驚並無法接受的，我們予以強烈譴責 … 這個問題必須成為我們和中國夥伴討論議題的一部份。」

    中國否認這類指控，表示再教育營是職業培訓營，為了讓維吾爾族找到工作並遠離極端伊斯蘭主義的誘惑。（編輯：陳正健）

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