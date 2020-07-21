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    武漢肺炎》伊朗爆第二波疫情 單日死亡人數創新高

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近期常戴口罩出現在大眾面前，以呼籲民眾一起戴口罩防疫。（歐新社）

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近期常戴口罩出現在大眾面前，以呼籲民眾一起戴口罩防疫。（歐新社）

    2020-07-21 20:43:27

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的中東國家之一，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）19日表示，伊朗恐怕會有超過2500萬人感染武肺；伊朗衛生部今天（21日）釋出的數據顯示，該國單日武肺死亡人數今突破新高，達229人。

    《路透》報導，伊朗於4月中旬開始放寬封鎖政策，試圖趁機突破美國的經濟制裁，但之後疫情升溫，6月底開始強制疫情重災區民眾戴口罩，本月11日禁止大型集會，18日宣布某些城市重新實施封鎖令。

    伊朗第二波疫情不斷突破先前的紀錄，目前武肺確診人數為27萬8827人，其中1萬4636人病故。

    抗疫工作隊官員科甚諾德（Jalili-Khoshnood）上週指出，隨第二波疫情爆發，醫院目前正面臨著醫護人員和床位嚴重不足的問題，與先前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）所保證，伊朗會擁有足夠的醫護人員及醫療設施的言論相悖。

    此外，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近期時常戴口罩出現在大眾面前，以呼籲民眾一起戴口罩防疫。

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