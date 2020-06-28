武漢肺炎》防疫政策模糊不清 伊朗疫情再升溫

伊朗近日武漢肺炎疫情升溫，總統羅哈尼（見圖）今（28日）終於宣布，從下週開始某些疫情嚴重區域民眾必須強制戴上口罩。（歐新社）

2020-06-28 21:18:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，該國一直未全面封鎖或強制民眾在公眾場所佩戴口罩以遏制病毒傳播。總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今（28日）終於宣布，從下週開始，某些疫情嚴重區域民眾必須強制戴口罩，但詳細規範內容仍相當模糊，政策不清被認為是該國疫情又升溫的原因之音。

《法新社》 報導，羅哈尼在電視會議中指出，民眾在密閉空間中需要戴上口罩，並強調該政策從下週開始會持續到7月22日，必要時將延長有效時限。他也說衛生部已經設計了高風險、需要強制佩戴口罩場所清單，但他並未公布地點也沒有說明不遵守規範的人是否會受到懲罰。

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衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）則舉例，「像政府機構或大賣場」這樣的地方，若民眾沒有戴口罩，那麼便無法獲得服務。羅哈尼補充，被標示為「紅色」的省份代表該區的武肺感染風險達到最高程度，地方政府可以自行發布為期1週的限制。並視情況延長。

伊朗目前武肺確診人數已達到22萬2669人，其中1萬508人死亡。

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