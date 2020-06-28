為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》防疫政策模糊不清 伊朗疫情再升溫

伊朗近日武漢肺炎疫情升溫，總統羅哈尼（見圖）今（28日）終於宣布，從下週開始某些疫情嚴重區域民眾必須強制戴上口罩。（歐新社）

伊朗近日武漢肺炎疫情升溫，總統羅哈尼（見圖）今（28日）終於宣布，從下週開始某些疫情嚴重區域民眾必須強制戴上口罩。（歐新社）

2020-06-28 21:18:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，該國一直未全面封鎖或強制民眾在公眾場所佩戴口罩以遏制病毒傳播。總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今（28日）終於宣布，從下週開始，某些疫情嚴重區域民眾必須強制戴口罩，但詳細規範內容仍相當模糊，政策不清被認為是該國疫情又升溫的原因之音。

《法新社》 報導，羅哈尼在電視會議中指出，民眾在密閉空間中需要戴上口罩，並強調該政策從下週開始會持續到7月22日，必要時將延長有效時限。他也說衛生部已經設計了高風險、需要強制佩戴口罩場所清單，但他並未公布地點也沒有說明不遵守規範的人是否會受到懲罰。

衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）則舉例，「像政府機構或大賣場」這樣的地方，若民眾沒有戴口罩，那麼便無法獲得服務。羅哈尼補充，被標示為「紅色」的省份代表該區的武肺感染風險達到最高程度，地方政府可以自行發布為期1週的限制。並視情況延長。

伊朗目前武肺確診人數已達到22萬2669人，其中1萬508人死亡。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》伊朗連9天死亡破百 政府發起「#我戴口罩」運動
2020-06-27 23:51

武漢肺炎》伊朗連9天死亡破百 政府發起「#我戴口罩」運動
武漢肺炎》伊朗新增2531例確診 死亡總數逼近1萬大關
2020-06-24 21:03

武漢肺炎》伊朗新增2531例確診 死亡總數逼近1萬大關
親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案

親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案
亞洲第二! 印度8.6萬確診 僅次伊朗
2020-05-17 05:30

亞洲第二! 印度8.6萬確診 僅次伊朗
武漢肺炎》伊朗疫情狂飆 外媒：關鍵在政府故意忽視
2020-05-12 23:41

武漢肺炎》伊朗疫情狂飆 外媒：關鍵在政府故意忽視
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
國際今日熱門
2020-06-27 22:38

不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民

2020-06-27 22:28

翻牆怒罵中國人「支那賤畜」 中國學生遭肉搜後道歉

2020-06-27 22:38

看女子直播狂打手槍受傷！ 男子告串流平台索賠7.5億

2020-06-27 23:31

拒再接收羅興亞難民 大馬首相：外界對我們有不公平期待

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播