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武漢肺炎》伊朗連9天死亡破百 政府發起「#我戴口罩」運動

曾於2月感染武肺的衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）發起「#我戴口罩」（#I Wear Mask）運動。（歐新社）

曾於2月感染武肺的衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）發起「#我戴口罩」（#I Wear Mask）運動。（歐新社）

2020-06-27 23:51:33

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行初期最嚴重的國家之一，在4月中旬逐漸取消一些封鎖限制後，近日疫情又升溫，過去9天每天的死亡人數都超過100人。政府今發起「#我戴口罩」（#I Wear Mask）運動，鼓勵民眾戴上口罩。

《路透》報導，伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）表示，過去24小時內紀錄到了2456例新的確診病例、125個新的死亡人數，目前總確診數已經達到22萬180人、其中1萬364人病故。

曾於2月感染武肺的衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）指出，伊朗的某個省在舉辦完1場婚禮後，有120人被感染，因此他發起「#我戴口罩」（#I Wear Mask）運動，懇請民眾，特別是年輕人，認真看待武漢肺炎，他說：「在我們國家，每33秒就有1人感染，每13分鐘就有1人因此死亡」。

伊朗並未強制每個人在公眾場所必須戴上口罩，而許多民眾也都無視政府的呼籲。哈利其對此強調，戴口罩可將病毒傳播的風險降低85%，他說道：「我真的用力、友好地懇求民眾，為了自己和他人，請務必遵守相關的醫療指示」。

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