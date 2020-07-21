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    美國連7天單日確診破6萬 川普稱將重啟疫情記者會

    美國連續7天武漢肺炎單日新增病例突破6萬，包含加州及佛州的單日新增病例也屢創新高，美國總統川普20日則罕見地大轉彎宣布，將於週二重啟每日舉行武漢肺炎疫情的記者會。（美聯社）

    美國連續7天武漢肺炎單日新增病例突破6萬，包含加州及佛州的單日新增病例也屢創新高，美國總統川普20日則罕見地大轉彎宣布，將於週二重啟每日舉行武漢肺炎疫情的記者會。（美聯社）

    2020-07-21 12:00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國連續7天單日新增病例突破6萬，包含加州及佛州的單日新增病例也屢創新高，美國總統川普20日則罕見地大轉彎宣布，將於週二重啟每日舉行武漢肺炎疫情的記者會，並稱戴口罩才是愛國者的表現、「沒人比他更愛國」。

    武漢肺炎疫情持續在美國延燒，據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1465.5萬例，累計死亡人數也超過60.9萬例。其中美國確診病例已突破382.5萬例，死亡則是超過14萬。在美國 50州中有42個州染疫數繼續上升，其中佛州連續5日通報每日新增超過1萬例病例，截至上週日當地有49家醫院的加護病房 （ICU）沒有空床。加州也出現單日新增至少11800例、再創單日新高的情況。衛生部分為此敦促民眾別抗拒戴口罩，並稱戴口罩是國家重啟經濟的最有效方法。

    過往向來抗拒戴口罩、也不認為戴口罩能夠有效阻絕新冠病毒傳播的川普，則罕見推文稱「許多人說在無法保持社交距離的情況下，戴口罩是愛國的表現」，並PO出自己戴口罩的照片，稱「沒人比我更愛國，你們最喜愛的總統。」他20日也一反常態宣布，將恢復每日疫情記者會，並指自己可能會在美東時間21日下午5時於華府舉行記者會。在疫情爆發初期川普雖也曾每日舉行記者會，卻從4月下旬以來就一直沒有參加白宮的每日防疫簡報。

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