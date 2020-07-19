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    CNN事實查核專欄：川普近1個月發表200項錯誤說法

    《CNN》事實查核專欄「Fact First」統計，川普6月初至7月初發表的錯誤說法高達200項。（美聯社）

    《CNN》事實查核專欄「Fact First」統計，川普6月初至7月初發表的錯誤說法高達200項。（美聯社）

    2020-07-19 16:59:03

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，2020年美國總統大選選戰也正熱烈交火；美國總統川普再度代表共和黨參選，受其防疫決策影響，川普語不驚人死不休的個性在這次選戰中似乎不再吃香，尤其疫情相關發言更是不斷被各界檢視。《CNN》事實查核專欄「Fact First」統計，川普6月初至7月初發表的錯誤說法高達200項，錯誤說法涉及領域廣泛，其中包括武漢肺炎疫情、經濟，和競選對手、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。

    《CNN》「Fact First」 用「轟炸（bombard）」來形容川普近一個月發表與疫情相關的錯誤言論密集、多寡程度；該篇分析計算指出，自《CNN》統計開始，川普從2019年7月8日至今總共發表2783項錯誤說法，統計其今年6月8日至7月5日間所發表的虛假及誤導性評論則高達200項，意即川普平均每日就發表7項錯誤說法。

    觀察川普近一個月內發表的錯誤說法，以武漢肺炎病毒及大流行相關議題的錯誤說法最多，共佔其中41項；其中，關於篩檢的錯誤說法有15項，包括川普聲稱篩檢量增加是病例激增的主要原因。與疫情相關，《CNN》統計川普9度聲稱自己頒布中國旅遊禁令，但事實上只實施了部分旅行限制，而川普針對中國旅遊禁令相關的各版本錯誤說法現已累計來到67項。

    位居排行榜第2名的則為軍事議題，第3名則以「中國」和「示威」議題並列，皆為25項；受到佛洛伊德之死影響，美國境內掀起「BLM」示威風潮，川普近一個月內與示威相關的錯誤說法共有25項，其中6項為川普聲稱自己負責派遣國民警衛隊（National Guard）來平息明尼蘇達州動亂，而事實上國民兵分明是由該州州長調動。

    關於競選對手拜登的錯誤說法數量則以24項排行第5；《CNN》查核指出，川普針對其競選對手的指控與批評有數項是錯誤的，其中包含「拜登事先給記者提問稿，以便在記者會上從提詞機閱讀早已準備好的回應」、「拜登躲在家中地下室（諷刺拜登在地下室錄影競選）」等。

    川普前10大錯誤說法排行榜剩餘名次為第6名「經濟」23項、第7名「貿易」18項、第8名「民主黨人」15項、第9名「關稅」14項，第10名則以「衛生保健」與「移民」議題各13項並列。

    10大排行榜中，「示威」與「拜登」議題為首度上榜的2項議題。

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    《CNN》事實查核專欄「Fact First」製作川普近一個月錯誤說法涉及議題的10大排行榜。（翻攝CNN）

    《CNN》事實查核專欄「Fact First」製作川普近一個月錯誤說法涉及議題的10大排行榜。（翻攝CNN）

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