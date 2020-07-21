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    武漢肺炎》南韓新增45例 本土群聚感染影響遠超境外移入

    南韓群聚感染案例以新天地教會案影響最為嚴重。圖為3月2日南韓民眾收看新天地教會教主李萬熙道歉記者會畫面。（美聯社）

    南韓群聚感染案例以新天地教會案影響最為嚴重。圖為3月2日南韓民眾收看新天地教會教主李萬熙道歉記者會畫面。（美聯社）

    2020-07-21 10:53:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，南韓仍面臨本土感染和境內移入疫情雙重壓力；據南韓防疫單位最新統計，南韓20日單日45例確診，單日新增病例分布方面，境外移入病例數仍大於本土感染，但據防疫單位統計，南韓境內病例截至17日，本土感染佔病例總數85.3%，遠高於境外移入的14.7%。

    根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓20日單日新增45例確診病例，另無新增死亡病例，南韓境內確診病例累計1萬3816例，累積死亡病例則維持在296例。

    觀察20日單日新增病例，45例中共有20例為本土病例，分別為首爾市18例、京畿道和濟州道各1例，其中首爾市新增病例較多主因為老人護理中心集體感染案影響，與該中心相關案例共佔8例。20日新增45例中，境外輸入性病例佔25例，其中18例為入境檢疫過程確診，7例為入境隔離期內確診。

    據南韓中央防疫對策本部統計截至17日的1萬3816例病患年齡層分佈，發現境內患者以20多歲佔比最多，共佔25.7%，其次為50多歲佔17.7%、40多歲佔13.2%，但50歲以上患者佔比累計達41.6%。

    按感染途徑來看，本土感染病例佔比為85.3%，以壓倒性差距高於境外輸入性病例的14.7%；本土病例中，又以大邱市和慶尚北道的「新天地教會」群聚感染案病例佔比最高，為38.1%，其次為其他群聚感染27.1%，第3為確診病例接觸者9.7%。

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