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    全球確診逾1464萬美巴印占近5成 南非暴增敲響非洲警鐘

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今全球累計已超過1464萬例，世界衛生組織（WHO）指出，南非單日新增病例屢創新高，成為疫情襲捲非洲大陸的警鐘。（美聯社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今全球累計已超過1464萬例，世界衛生組織（WHO）指出，南非單日新增病例屢創新高，成為疫情襲捲非洲大陸的警鐘。（美聯社）

    2020-07-21 09:13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，至今全球累計已超過1464萬例，美國、巴西、印度的確診人數就占將近一半。世界衛生組織（WHO）更指出，南非單日新增病例屢創新高，也成為疫情襲捲非洲大陸的警鐘。

    根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1464.7萬例，累計死亡人數也超過60.8萬例。其中美國確診病例已突破382萬例，死亡則是超過14萬。巴西確診則突破211.8萬例，死亡則是超過8萬。印度確診也突破111.8萬例，死亡超過2.7萬。俄羅斯確診逾77.6萬例，死亡則是超過1.2萬。南非則是排名全球第5，確診突破37萬例，死亡超過5千人。其中美巴印3國的確診總合就占全球近半數的量，美國和巴西的死亡總合則占全球死亡人數超過3成。

    WHO指出，南非18日通報單日激增1萬3373例，迅速成為非洲染疫大國，是疫情襲捲非洲大陸的警鐘，其他包含波札那（Botswana）、肯亞、納米比亞（Namibia）、尚比亞（Zambia）和辛巴威等國在過去一週也增加大量病例，這顯示病毒傳播速度正在加速，預估未來疫情將持續升溫。WHO也警告，由於生活條件往往較差，加上原住民社群普遍處於較貧窮的環境，對疫病的免疫能力低，也成為疫情的高風險族群；WHO敦促各國採取一切必要的防護措施進行防疫，特別是要追蹤病人接觸史。

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