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    武漢肺炎》WHO駐北韓代表：北韓至今千人受檢全陰性

    北韓至今堅稱境內零確診，強調加強邊境檢疫作業以落實防疫。圖為2018年北韓邊境新義州市一景。（法新社）

    北韓至今堅稱境內零確診，強調加強邊境檢疫作業以落實防疫。圖為2018年北韓邊境新義州市一景。（法新社）

    2020-07-21 10:07:53

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，堅稱境內零確診的北韓日前投入武漢肺炎疫苗實驗，再度成為關注焦點；世界衛生組織駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）昨日受外媒訪問時表示，截至9日，北韓共有1117人接受採檢，全數檢測結果陰性。

    根據《韓聯社》引述「美國自由亞洲電臺（RFA）」報導，薩爾瓦多表示，北韓6月6日至19日間，對922人採檢，截至6月30日，有255人接受隔離；而截至目前，北韓共有610人正在接受隔離，隔離者工作地點分布於南浦港、北韓及中國邊境的新義州和中國丹東等地。

    薩爾瓦多指出，隔離者人數較前一月增加，是受邊境地區運往北韓境內貨物量增加因素導致；北韓不斷強調防疫不可掉以輕心，勞動黨報《勞動新聞》近日也有報導強調會對邊境口岸、港口及火車站對進口貨物的檢疫管控，以加強防疫。

    薩爾瓦多表示，北韓現仍嚴格實施保持適當社交距離政策，公共場所亦須佩戴口罩，大型活動和聚會也受到禁止；學校方面，包括幼兒園在內，各級教育機構暑假也須要2個月後方能結束。

    除此之外，薩爾瓦多補充，東南亞辦事處致贈北韓PCR檢測試劑盒，下週可再檢測1000人。

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