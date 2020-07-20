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    轉當資安Youtuber教你保護個資！ 周庭：準備2支手機

    香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭近來拍片，教導港人在被逼迫交出手機時，該如何避免個資被竊取，以保護資訊安全。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

    香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭近來拍片，教導港人在被逼迫交出手機時，該如何避免個資被竊取，以保護資訊安全。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

    2020-07-20 23:48:11

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施，箝制港人自由。對此，香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭近來拍片，教導港人在被逼迫交出手機時，該如何避免個資被竊取，以保護資訊安全。

    周庭19日在她的Youtube頻道「周庭チャンネル」 發布新影片，談資安防護措施。「第一點，密碼愈長愈好，」周庭解釋，「因為密碼長度與破解難度呈幾何級數正比，最好是12個字起跳，並且最好是開『雙重身分認證』（Two-factor authentication）」。

    「但記住雙重認證，別使用簡訊方式（SMS）認證，因為非常容易被截取」周庭補充，「建議大家可以用Google認證App（Google Authenticator App），為每一個帳號進行配對，包含臉書、Gmail，以及Instagram。或者也可以用實體認證器材，像是YubiKey。」

    周庭指出，設的密碼複雜，包含大小寫英文字母、數字以及各種符號，的確提升資安破解難度，但也比較容易遺忘。對此，周庭提出小秘訣，就是以「passpharse（密碼短語）取代password（通關密碼），就能讓密碼難度上升很多」，例如將一句英文歌詞中，每個單字的第一個字母提取出來再拼起來組成。

    「一些常見的口號或日子，例如8964，以及個人的生日等，容易讓他人知悉或聯想到的都要避免，」周庭提醒，「千萬不要理會來歷不明的重設密碼提示，那些可能來自假冒平台嘗試騙取密碼」，另外，也可以把手機設為「輸入錯誤10次就自動重置手機」模式，保護資安避免外洩。

    「第二點，加密。」周庭指出，「如果手機有作加密程序，就算被駭也只會出現一堆亂碼」，就能讓資料更難被竊取。

    「第三點，小心可疑app。」周庭指出，很多中國app都會偷偷地竊取用戶資料，最誇張的情況下，竟能在10分鐘內讀取相簿高達2萬5千次，「因此大家也要盡量小心少用中國app」。

    周庭分享，還有就是準備「2支手機」，一支是「安全機」，記住絕對不能裝任何有資安疑慮的可疑app，甚至是中國相關app；第二支手機就是「公廁機」，安裝的app絕對不可以聯繫到任何真實個人資訊，以防重要個資外洩；而最重要的，手機都要記得鎖定SIM卡以及加密。

    香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭近來拍片，教導港人在被逼迫交出手機時，該如何避免個資被竊取，以保護資訊安全。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

    香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭近來拍片，教導港人在被逼迫交出手機時，該如何避免個資被竊取，以保護資訊安全。（圖擷取自Youtube＿周庭チャンネル）

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