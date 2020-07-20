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    紀念元朗721一週年 港4區議員被指非法集結遭拘捕

    香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，19日有民眾發起遊行，多名區議員也參與，但港警為此到場截查並使用胡椒噴霧，多名區議員及記者皆「中椒」，警方更以涉嫌組織未經批准集結拘捕4名區議員。（法新社）

    香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，19日有民眾發起遊行，多名區議員也參與，但港警為此到場截查並使用胡椒噴霧，多名區議員及記者皆「中椒」，警方更以涉嫌組織未經批准集結拘捕4名區議員。（法新社）

    2020-07-20 10:03:41

    〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，在臨近一週年之際，19日有民眾發起遊行，多名區議員也參與並手舉「警黑勾結」紙牌，港警為此到場截查並使用胡椒噴霧，多名區議員及記者皆「中椒」，警方更以涉嫌組織未經批准集結拘捕4名區議員。

    《立場新聞》報導，去年反送中在721發生元朗白衣人襲擊市民事件，當時許多市民因此受傷，場面混亂，至今仍有不少輿論指出警方明明到場卻未制止。19日時港民發起一週年遊行，下午2點半民眾集結，並於3點從元朗西鐵站起步，不過大批港警1點多就在附近戒備並截查路人，同時也出動裝甲車、水炮車和數輛警車。

    報導指出，多名元朗區議員包含伍健偉、林進、侯文健、區國權、陳樹暉、梁德明，以及荃灣區議員岑敖暉，在下午2點半左右都遭警方截查，並於3點半多獲釋，不過均被指違反限聚令而遭票控。事後僅有4人一同會見媒體，因為一旦超出4人就會再遭警方票控。下午約3點時，有民眾身穿「天水連線」上衣並舉起「警黑勾結」的標語，隨即遭警方拉入防線，引起在場人士不滿，警方在混亂中施放胡椒噴劑，隨後更預告不再作警告，會以違反限聚令票控在場所有人士，同時也擴大封鎖線範圍前後包圍記者，要求查核記者身份。稍晚多名區議員獲釋後，再度手舉「警黑」、「勾結」紙牌由元朗西鐵站步行至 YOHO 商場，大批防暴警員隨後到場驅散，再次截查與票控在場過10位區議員，並呼籲商場中庭「多於 4 人」的聚集人士離開，否則會被票控。

    之後遊行仍持續進行，警方則在6點多再度截查天水連線 4 名區議員伍健偉、林進、侯文健和關俊笙，之後雖一度被放行，但晚間8點多警方又指出，4名區議員涉嫌組織未經批准集結，並稱其行為除了觸犯法例，增加病毒感染或傳播風險，之後更傳出4人已被送往元朗警署。

    香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，19日有民眾發起遊行，多名區議員也參與，但港警為此到場截查並使用胡椒噴霧，多名區議員及記者皆「中椒」，警方更以涉嫌組織未經批准集結拘捕4名區議員。（法新社）

    香港地鐵元朗站去年發生「721白衣人暴力事件」，19日有民眾發起遊行，多名區議員也參與，但港警為此到場截查並使用胡椒噴霧，多名區議員及記者皆「中椒」，警方更以涉嫌組織未經批准集結拘捕4名區議員。（法新社）

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