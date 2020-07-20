長江洪災推升太湖水位連漲23天！湖畔彎彎酒店變成「0」？

中國太湖畔的「月亮灣酒店」（左）被網友拍到下半部泡水（右），倒映中形成數字「0」，酒店業者卻稱此為借位拍攝。（圖取自微博）

2020-07-20 19:22:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域持續遭逢暴雨、洪水，長江下游附近的太湖連續23天超過警戒水位，中國網友在網路上發布照片、影片，當地知名的「月亮灣酒店」在大水中，形成1個完美的數字「0」。

根據中國官媒《央視》報導，自7月7日至19日統計顯示，長江中下游支流全線超過警戒水位已經持續13天，太湖自6月28日超過警戒水位以來，至20日已經邁入第23天。

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根據中國《江南晚報》報導，至今日上午，太湖西岸的宜興市梅雨總量達到678毫米，超越2016年、1991年的梅雨累計雨量，境內的太湖大浦口水情監測站，測出4.75公尺的水位，遠超過警戒水位3.8公尺。

報導指出，暴雨期間，長達41公里的太湖堤防宜興段，出現2條裂縫，分別長達100公尺與300公尺，還出現2個坑洞，甚至還有堤防向湖心移去。

根據《新浪新聞》報導，中國網友拍到，位在太湖畔的「月亮灣酒店」，其建築形狀呈現「倒U」字型，卻因湖水高漲，讓酒店下半部彷彿泡在水中，透過光影反射，整個建築呈現完美的數字「0」；酒店對此表示，此為網友借位拍攝，目前酒店營運正常，並無出現淹水、積水現象。

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