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    軍情動態》第3架RQ-4D鳳凰無人機飛抵義大利 測試後將交付北約

    北約第3架RQ-4D「鳳凰」無人機先前從美國加州起飛，進行近22小時飛行測試後，於15日抵達義大利西哥奈拉空軍基地。圖為美軍RQ-4全球鷹無人機。（路透）

    北約第3架RQ-4D「鳳凰」無人機先前從美國加州起飛，進行近22小時飛行測試後，於15日抵達義大利西哥奈拉空軍基地。圖為美軍RQ-4全球鷹無人機。（路透）

    2020-07-19 11:11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕北約盟軍空軍司令部（Allied Air Command）近日發佈聲明表示，第3架RQ-4D「鳳凰」無人機先前從美國加州起飛，進行近22小時飛行測試後，於15日抵達義大利，目前北約有3架RQ-4D無人機，未來將列裝至5架。

    《Defence Blog》報導，北約盟軍空軍司令部近日發佈聲明表示，第3架RQ-4D無人機從加州棕梠谷出發，進行近22小時飛行測試後，於15日抵達義大利西哥奈拉空軍基地，目前北約擁有3架RQ-4D，未來將列裝至5架。RQ-4D無人機配有MP-RTIP對地預警雷達，負責北約地面目標預警與指示任務。

    北約盟軍地面監視管理局指出，「對於北約盟軍地面監視計畫的進程來說，北約第3架RQ-4D無人機的交付飛行顯然立下了里程碑」，同時他們表示，「目前西哥奈拉基地裡擁有3架RQ-4D無人機，藉由熟悉訓練的上升，北約盟軍地面監視單位在測試及檢驗問題上，將有更多彈性」。

    第3架RQ-4D無人機飛抵義大利後將進行最終階段測試，測試完成後才會正式交付北約。RQ-4D無人機為美軍RQ-4全球鷹無人機衍生版本，針對北約要求而設計，可大幅增加北約情報，監視和偵察能力。

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