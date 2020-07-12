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    軍情動態》北約聯演步入最後階段 美軍朝波蘭部署艾布蘭坦克

    美軍朝波蘭部署艾布蘭（Abrams）主力坦克以及布雷德利（Bradley）戰車，以進行北約「歐洲捍衛者2020」最後階段聯演。（擷取自Baltic Security推特帳號）

    美軍朝波蘭部署艾布蘭（Abrams）主力坦克以及布雷德利（Bradley）戰車，以進行北約「歐洲捍衛者2020」最後階段聯演。（擷取自Baltic Security推特帳號）

    2020-07-12 10:09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕北約「歐洲捍衛者2020」（Defender Europe 2020）聯合軍演行動6月中旬在波蘭開展第1階段聯演，動用美軍與波蘭軍方近6000名官兵。近日外媒報導指出，7月中旬將步入進入聯演最終階段，美軍為此朝波蘭部署艾布蘭（Abrams）主力坦克以及布雷德利（Bradley）戰車。

    《Defence Blog》報導，美軍開始向波蘭部署艾布蘭主力坦克以及布雷德利戰車，以利7月14日至8月22日「歐洲捍衛者2020」大型跨國聯演最後階段進行。作為聯演的一部分，美軍艾布蘭主力坦克炮塔皆安裝了「戰利品」（Trophy）主動防護系統，以測試載具防衛能力。

    《Defence Blog》指出，Baltic Security昨天（11日）在推特發文表示，艾布蘭主力坦克及布雷德利戰車近日將會透過商用和軍用路線前往波蘭莫瑞地區德拉夫斯科（Drawsko Pomorskie）訓練場，總數近55輛。這些坦克及戰車2月才從德國、比利時「美國陸軍預置物資」（Army prepositioned stocks）站移往德國北約軍事訓練區參與軍演。

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