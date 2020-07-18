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    暴打女童影片瘋傳！中國網友：這種事在我國還少嗎？

    一名疑似中國人的男子暴打家中3名女童。（圖擷取自微博）

    一名疑似中國人的男子暴打家中3名女童。（圖擷取自微博）

    2020-07-18 14:41:40

    〔即時新聞／綜合報導〕孩子本應是爸媽的心頭肉，卻總有些人下得了手。近來，一段暴打女童的短片瘋傳，驚動了許多網友，中國微博也發起肉搜，聯動警方緊急核查，不少中國網友紛紛怒回，「在萬惡的美國，這男的會被剝奪監護權和坐牢，只有在大中國能安全的生存，就算打死一個也就做幾年的牢」、「這就是我國幾乎每個地方都有的人間地獄」。

    中國微博「西安商報漩渦視頻」分享了這段影片，只見畫面中1名男子讓3名女童在自己面前跪下，隨即拿出疑似衣架的物品狠抽紫衣女童，女童一路哭喊逃竄，躲在桌子底下也沒用，接著紅衣女童也被追打著在地上爬，連一開始嚇得坐在一旁不敢動的綠衣女童也難逃毒手，一路被打到角落，無助地躲在紅衣女童後面。

    「西安商報漩渦視頻」也表示，由於事件太過惡劣，已聯絡警方緊急調查中，請大家踴躍提供視頻中的人物、口音、地域等線索，有網友仔細聽了很幾次口音以後驚爆，「我聽了好多遍！是我們這邊的方言，那個男的因為小孩偷吃了什麼東西，打她們的時候一直在說『記得了嗎！』 小孩邊哭邊叫『記得了記得了我不吃了我不吃了！』」。

    對此，中國網友紛紛怒回，「X的，我隔著屏幕都覺得疼，這男的真是往死裡打，不喜歡孩子幹嘛生？還是因為生的都是女孩？」、「重男輕女的家庭有了3個女孩，一般這樣的女孩子命運都不會很好」、「有本事的男人打天下，沒本事的男人打全家」。

    還有人表示，「在萬惡的美國，這男的會剝被奪監護權和坐牢，只有在大中國能安全的生存，就算打死一個也就做幾年的牢」、「若找出來被批評教育一番放走，然後回家打孩子更重的結局更讓人心痛」、「這就是我國幾乎每個地方都有的人間地獄」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    起因疑似因為孩子吃了什麼東西，引爆男子憤怒。（圖擷取自微博）

    起因疑似因為孩子吃了什麼東西，引爆男子憤怒。（圖擷取自微博）

    3名女童無助奔逃哭泣，揪心畫面讓中國網友都怒了。（圖擷取自微博）

    3名女童無助奔逃哭泣，揪心畫面讓中國網友都怒了。（圖擷取自微博）

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