怒！ 強國父親網po虐童照 只為了故意激怒前妻

2019-04-19 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路最近流傳幾張虐童照，1名父親在網路上po出一些照片，照片中女童有被關在狹窄的狗籠內、被腳踩臉與脖子被綁上狗繩等照片，讓中國網友們看到非常生氣，而當地警方也正介入調查中。

綜合外媒報導，廣東省潮州市潮安區彩塘鎮有1名父親被控長期虐待自己的女兒，有網友po出幾張該父親虐童的照片，第1張照片女童被關在狹小的狗籠內放聲大哭；第2張照片為女童脖子上被繫上狗繩，被迫站立在門旁；第3張照片是女童側躺在地，她的父親將踩在女童頭上。

這些照片激起中國網友們的怒火，紛紛大罵該父親「禽獸不如」、「孩子不是你的私有物」、「這個人必須趕快抓去關」，潮安區警方接到網友檢舉後調查，表示照片中女童為小許（化名），她的父母去年底協議離婚，小許監護權歸父親所有，他拍出這些照片是為了讓前妻生氣，並非真的有虐待行為。

警方表示雖然小許經驗傷後沒有外傷傷口，但會做進一步調查，已將小許從父親手中救出，將約談小許父母輔導與教育，具體細節不便公布。

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