中官媒總編嗆川普、拜登「70歲老人」 網：習近平幾歲？

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進批今年的美國總統參選人都是70歲以上的「老人家」，卻遭吐槽：「習近平（見圖）幾歲了？」（路透檔案照）

2020-07-17 17:51:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前批評美國總統參選人川普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）都是70歲以上的「老人家」，精力不足以成為最佳總統人選。此言一出，卻遭各地網友吐槽：「習近平幾歲了？」

美國總統大選將在11月登場。胡錫進在推特發文寫道，美國選民今年必須在川普、拜登之間做出選擇，但兩人歲數都是7開頭（70s），這是「美國民主的悲劇」。胡認為，精力會隨著年齡遞減，「兩位老人」都無法成為最佳的美國總統人選，但美國體系無法選出「最合適人選」。

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據查，習近平1953年6月出生，今年67歲，離「7開頭」剩下3年。此外，中國共產黨在2018年修憲取消國家主席任期限制，外界指出，中國家主席習近平可望變成「終身職」，恐使其在國內的權力更加鞏固、集權。

網友們對此留言諷刺，「小熊維尼（習近平）幾歲了」、「小熊維尼是67歲的年輕人」、「很高興聽到習主席在未來3年內退休」、「我全力支持習近平3年內辭職」。

也有網友表示，「老人政治是中國的傳統」、「美國人有選擇，一黨獨大的中國竟然取笑美國民主」、「中國禁止選擇」、「美國有選民，中國有僕人」。

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