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    靠川普發大財 姪女爆料新書破出版商銷售紀錄

    瑪莉川普出版新書爆料家族秘辛，首日狂銷95萬本。（歐新社）

    瑪莉川普出版新書爆料家族秘辛，首日狂銷95萬本。（歐新社）

    2020-07-17 09:00:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普行事作風爭議不斷，充滿故事性的家庭背景與經歷也是外界津津樂道的話題，川普上任後關於他的爆料性書籍陸續問世，且銷量頗豐，最近由他姪女瑪莉川普發表的新書，上市首日狂銷近百萬冊，打破出版商紀錄。

    《CNN》報導，由瑪莉川普出版的「永不滿足：創造世界最危險男人的家庭」（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man，暫譯），上市首日賣出95萬本（包含預購、電子書、有聲書），創下美大型出版商西蒙與舒斯特的銷售紀錄。

    西蒙與舒斯特同時也是白宮前國安顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》的出版商，首週銷售超過78萬本，成績同樣不俗；2018年由揭發水門案的記者伍德華（Bob Woodward）撰寫的《恐懼：白宮中的川普》也在首日賣出90萬本。

    前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）的著作《更高的忠誠：真相、謊言和領導》首週銷售60萬本；《烈焰與怒火：川普白宮內幕》則在一個月賣出超過170萬本。

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