靠川普發大財 姪女爆料新書破出版商銷售紀錄

瑪莉川普出版新書爆料家族秘辛,首日狂銷95萬本。(歐新社)

2020-07-17 09:00:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普行事作風爭議不斷,充滿故事性的家庭背景與經歷也是外界津津樂道的話題,川普上任後關於他的爆料性書籍陸續問世,且銷量頗豐,最近由他姪女瑪莉川普發表的新書,上市首日狂銷近百萬冊,打破出版商紀錄。

《CNN》報導,由瑪莉川普出版的「永不滿足:創造世界最危險男人的家庭」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯),上市首日賣出95萬本(包含預購、電子書、有聲書),創下美大型出版商西蒙與舒斯特的銷售紀錄。

西蒙與舒斯特同時也是白宮前國安顧問波頓新書《事發之室:白宮回憶錄》的出版商,首週銷售超過78萬本,成績同樣不俗;2018年由揭發水門案的記者伍德華(Bob Woodward)撰寫的《恐懼:白宮中的川普》也在首日賣出90萬本。

前美國聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)的著作《更高的忠誠:真相、謊言和領導》首週銷售60萬本;《烈焰與怒火:川普白宮內幕》則在一個月賣出超過170萬本。

