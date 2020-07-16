挺川普食品商被抵制 川普父女相繼發文聲援

美國食品商「哥雅食品」執行長日前公開讚美總統川普，被消費者揚言抵制。（彭博資料照）

2020-07-16 16:45:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國「哥雅食品」（Goya Foods）執行長日前在白宮公開對總統川普（Donald Trump）表示讚揚，隨後網路上出現抵制聲浪，川普和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）則在社群媒體聲援哥雅食品，也引發「業配」質疑。

綜合外媒報導，由西裔創辦人成立的哥雅食品產品在西裔美國家庭中相當歡迎，執行長烏納努（Robert Unanue）日前公開讚揚川普，引起西裔族群的不滿，在網路上發起抵制行動。

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第一千金伊凡卡昨（15）日在推特發布自己與哥雅食品黑豆罐頭的合照，並以英文和西文寫下哥雅食品的廣告詞。川普也在Instagram分享與哥雅食品的合照，並推文聲援哥雅食品。

許多哥雅食品的消費者認為，川普是名種族主義者，長期貶低拉丁裔族群，紐約大學教授達維拉（Arlene Davila）表示，哥雅食品數十年來獲拉丁裔支持，公司的執行長卻不捍衛拉丁裔的福利和社區權利，因此民眾的憤怒和失望並不意外。

此外也有人質疑擔任白宮總統顧問的伊凡卡，這項行為恐違反公務人員倫理準則，政府倫理局 （US Office of Government Ethics）則未立即回應。

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump （@IvankaTrump） July 15, 2020

.@GoyaFoods is doing GREAT. The Radical Left smear machine backfired, people are buying like crazy! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） July 15, 2020

美國總統川普則在個人Instagram放上和商品的合照，聲援「哥雅食品」。（圖擷自川普IG@realdonaldtrump）

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