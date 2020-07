挺川普食品商被抵制 川普父女相繼發文聲援

2020-07-16 16:45:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國「哥雅食品」(Goya Foods)執行長日前在白宮公開對總統川普(Donald Trump)表示讚揚,隨後網路上出現抵制聲浪,川普和女兒伊凡卡(Ivanka Trump)則在社群媒體聲援哥雅食品,也引發「業配」質疑。

綜合外媒報導,由西裔創辦人成立的哥雅食品產品在西裔美國家庭中相當歡迎,執行長烏納努(Robert Unanue)日前公開讚揚川普,引起西裔族群的不滿,在網路上發起抵制行動。

第一千金伊凡卡昨(15)日在推特發布自己與哥雅食品黑豆罐頭的合照,並以英文和西文寫下哥雅食品的廣告詞。川普也在Instagram分享與哥雅食品的合照,並推文聲援哥雅食品。

許多哥雅食品的消費者認為,川普是名種族主義者,長期貶低拉丁裔族群,紐約大學教授達維拉(Arlene Davila)表示,哥雅食品數十年來獲拉丁裔支持,公司的執行長卻不捍衛拉丁裔的福利和社區權利,因此民眾的憤怒和失望並不意外。

此外也有人質疑擔任白宮總統顧問的伊凡卡,這項行為恐違反公務人員倫理準則,政府倫理局 (US Office of Government Ethics)則未立即回應。

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z