民調沒起色 川普換競選總幹事

為挽救選情，美國總統川普十五日拔擢共和黨資深黨工史泰平出任競選總幹事。（美聯社）

2020-07-17 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此距離十一月初美國總統大選投票日只剩下不到四個月之際，十五日公布的兩項最新民調顯示，民主黨準總統候選人、前副總統拜登的支持率已過半，持續領先尋求連任的共和黨籍總統川普，且領先幅度持續擴大。同日，川普疑似為挽救選情，宣布撤換競選總幹事。

拜登在昆尼匹克大學的民調中以五十二％的支持率，領先川普的卅七％，並創下該民調自三月以來最高的領先幅度。民調分析家指出，拜登獲得更多無黨籍人士相挺，川普則流失共和黨選民的支持。

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至於華爾街日報／國家廣播公司新聞的民調則顯示，拜登以五十一％的支持率領先川普的四十％，領先幅度從上個月的七個百分點，擴大到十一個百分點。但與昆大民調結果不同的是，過半數（五十四％）受訪者肯定川普在經濟上的表現。參與該民調的民主黨民調人員哈特認為，川普正面臨自一九六八年詹森與一九八○年卡特以來、現任總統尋求連任時最具挑戰性的環境。卡特最後未能連任成功，而詹森則是決定不尋求連任。

川普十五日透過臉書宣布競選團隊高層人事改組，原競選副總幹事史泰平（Bill Stepien）扶正升任總幹事，原總幹事、川普女婿庫希納盟友帕斯凱爾（Brad Parscale）轉任競選高級顧問，負責競選團隊的數位與資訊策略。史泰平的輔選經驗豐富，曾在二○○四年輔佐布希尋求連任，並擔任○八年共和黨總統候選人麥肯競選團隊的全國總監。

為挽救選情，美國總統川普十五日換掉原本的總幹事帕斯凱爾。（歐新社）

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