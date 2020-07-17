為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    民調沒起色 川普換競選總幹事

    為挽救選情，美國總統川普十五日拔擢共和黨資深黨工史泰平出任競選總幹事。（美聯社）

    為挽救選情，美國總統川普十五日拔擢共和黨資深黨工史泰平出任競選總幹事。（美聯社）

    2020-07-17 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此距離十一月初美國總統大選投票日只剩下不到四個月之際，十五日公布的兩項最新民調顯示，民主黨準總統候選人、前副總統拜登的支持率已過半，持續領先尋求連任的共和黨籍總統川普，且領先幅度持續擴大。同日，川普疑似為挽救選情，宣布撤換競選總幹事。

    拜登在昆尼匹克大學的民調中以五十二％的支持率，領先川普的卅七％，並創下該民調自三月以來最高的領先幅度。民調分析家指出，拜登獲得更多無黨籍人士相挺，川普則流失共和黨選民的支持。

    至於華爾街日報／國家廣播公司新聞的民調則顯示，拜登以五十一％的支持率領先川普的四十％，領先幅度從上個月的七個百分點，擴大到十一個百分點。但與昆大民調結果不同的是，過半數（五十四％）受訪者肯定川普在經濟上的表現。參與該民調的民主黨民調人員哈特認為，川普正面臨自一九六八年詹森與一九八○年卡特以來、現任總統尋求連任時最具挑戰性的環境。卡特最後未能連任成功，而詹森則是決定不尋求連任。

    川普十五日透過臉書宣布競選團隊高層人事改組，原競選副總幹事史泰平（Bill Stepien）扶正升任總幹事，原總幹事、川普女婿庫希納盟友帕斯凱爾（Brad Parscale）轉任競選高級顧問，負責競選團隊的數位與資訊策略。史泰平的輔選經驗豐富，曾在二○○四年輔佐布希尋求連任，並擔任○八年共和黨總統候選人麥肯競選團隊的全國總監。

    為挽救選情，美國總統川普十五日換掉原本的總幹事帕斯凱爾。（歐新社）

    為挽救選情，美國總統川普十五日換掉原本的總幹事帕斯凱爾。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-07-16 08:20

    爽買！富豪光看影片 就花1.8億買下小島

    2020-07-16 06:13

    下游慘了！衛星照曝三峽大壩大開閘門「超級洩洪」

    2020-07-16 13:32

    奈國傳離奇車禍 死者竟是該國首名女攻擊直升機飛官

    2020-07-16 05:51

    全球近58萬人死於武漢肺炎 逾1340萬人確診

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播