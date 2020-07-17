武漢肺炎》美疫情延燒 裴洛西籲川普「聽專家的建議」

眾議院議長裴洛西呼籲川普，向專家尋求意見以控制持續上升的確診和死亡病例。（法新社）

2020-07-17 12:27:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）16日呼籲總統川普（Donald Trump），尋求專家的意見，以控制持續上升的確診和死亡病例。

綜合外媒報導，裴洛西呼籲川普在美國與疫情鬥爭時，運用《國防生產法》（Defense Production Act）賦予的權利，加強病毒檢測和醫療設備生產，並強調，在滿足這些基本需求前，學校和經濟都無法安全的開放。

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裴洛西在國會大廈表示，川普是「拒絕尋求指示的人」，認為總統做出了許多糟糕的行政決定，希望川普能夠承認錯誤，向專家尋求意見。

裴洛西指出，武漢肺炎大流行至今已半年，但許多醫護人員仍面臨口罩和其他個人防護設備的短缺。疫情爆發後，民主黨以多次呼籲川普依《國防生產法》的授權，解決這些問題。《國防生產法》在1950年頒布，授權政府以國安名義，加速私營企業的商品生產。

根據《約翰霍普金斯大學》統計數據，美國已累積超過357萬例確診，逾13.8萬人死亡。

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