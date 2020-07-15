台海軍情》換裝向量噴嘴 殲-20升級版傳已投入量產

據消息指，中國的殲-20匿蹤戰鬥機（J-20）的改良版殲-20B已開始量產。（美聯社）

2020-07-15 10:14:05

〔即時新聞／綜合報導〕據消息指，中國的殲-20匿蹤戰鬥機（J-20）的改良版殲-20B已開始量產，與舊版相比，殲-20B換裝向量噴嘴，大幅提升敏捷性，使其成為成熟的第5代戰機。

根據《南華早報》報導，據1名接近該計畫的解放軍消息人士表示，包含中共中央軍事委員會副主席張又俠在內，許多解放軍高級將官都有出席7月8日舉行的殲-20B揭幕儀式。

請繼續往下閱讀...

消息人士說，殲-20B從8日開始量產，其敏捷性終於達到軍方最初的標準，成為1架完整的匿蹤戰鬥機。殲-20B最重要的改變，是它配備了向量噴嘴（TVC）。向量噴嘴可以改變引擎推力的方向，讓飛行員更好操控戰機。

儘管裝上向量噴嘴，但殲-20B仍沿用俄製的AL-31引擎，中國研發的WS-15進度仍然落後。消息人士表示，WS-15可能在未來1、2年內準備就緒，「最終目標是讓殲-20B裝上自家引擎。」

到2019年底，據信中國已生產了50架殲-20，但因為引擎問題推延了進一步的生產計畫。與之相比，洛克希德·馬丁的德州沃斯堡工廠2019年交付了134架F-35戰鬥機，產能比2018年上升47％。

由於缺乏敏捷性，西方媒體將殲-20形容為「專用攔截機」。消息人士說，殲-20B的推出，意味著它已經是正式的第5代戰機，負責製造的成都飛機工業已收到解放軍大筆訂單。

成都飛機工業在2019年建立了第4條生產線，每條生產線約能月產1架殲-20，換算下來，中國一年大概能生產48架殲-20。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法