中共殲20戰機有多貴？外媒估：每架成本60億

2019-03-28 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月在全國兩會上提出2019年國防預算，約人民幣1兆1900億元（約新台幣5兆4700億元），有軍事媒體估計，中共解放軍第五代隱形戰機殲20每架成本約為人民幣13億元（約新台幣60億元），每小時的飛行花費是人民幣50萬元（約新台幣230萬元）左右；但相較於美國的F-22戰機，殲20的引擎壽命卻只有1/4。

綜合媒體報導，中共軍費年年增長，年度國防預算更來到新台幣5兆4700億元，而以目前各國的國防預算來說，戰鬥機都占據了大部分，因為從研發到製造、測試，以及保養維護，都需要付出高昂的資金，有西方軍事媒體便推測，中國空軍最先進的第五代匿蹤戰機「殲20」（J-20），估計研發費用可能高達人民幣300多億元（逾台幣1400億元），其中，花在戰機機體本身的研製費用就高達人民幣200億元（約新台幣932億元）；以每架殲-20的成本來說，則大約要新台幣60億元，每小時的飛行費用也在新台幣230萬元左右，與美國F-22猛禽戰鬥機不相上下。

雖然造價高昂，但相較於F-22使用的F-119引擎，壽命最少能達到8千小時，殲20使用的引擎壽命僅2千小時，只有大約1/4。但像F-22其實也是造價高昂，包含前期研發費用共計280億美元（新台幣8694億元），整體算下來每架的最終成本也要約3.39億美元（逾新台幣105億元），若再把計入養護成本及零件更換等支出，金額也將更為龐大。

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