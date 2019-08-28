貿易戰奏效？傳中國憂無力開發新艦載機 殲-20急就章上航母

2019-08-28 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰效果開始發酵？有港媒爆料，中國軍方人士透露隨著貿易戰延燒，未來中國經濟有衰敗的風險，恐無法維持同時發展2種五代戰機的經費，預計用來作為中國航母艦載機的FC-31鶻鷹戰鬥機（常被誤稱為殲-31）將被放棄，直接拿現有的殲-20（J-20）作艦載機。

據香港《南華早報》報導，有軍方內部消息人士透露，解放軍最高決策機構擬將殲-20作為未來中國航母的艦載機，而放棄仍持續開發中的FC-31，這2架戰機是解放軍近年來積極開發的五代機，希望能與美軍五代機F-22、F-35相抗衡，但有解放軍海軍消息人士指出，由於貿易戰升級，中國經濟未來有衰敗風險，恐難維持2種五代機的發展經費。

相較於仍在開發中的FC-31，已經服役的殲-20相對成熟穩定，報導指出，殲-20與FC-31仍使用俄羅斯發動機，專為殲-20設計的「渦扇-15」（WS-15）發動機，至今仍未研發完成，FC-31甚至沒有對應的專屬發動機。

不過殲-20要登上航空母艦，必須解決機身長度問題，殲-20機身太長，不適合作艦載機，當局正在努力研製短版殲-20，配合中國新造航母的電磁彈射器。

目前中國航母遼寧號的艦載機為殲-15（J-15），有軍事專家分析指出，中國需要耗費不短的時間來研發新一代艦載機，殲-15恐要再戰10年。

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