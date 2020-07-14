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    檸檬草救溫室效應！漢堡王試驗調整牛飼料 可減甲烷排放

    漢堡王重新調整牛隻的飼料組成，添加一些檸檬草，相信這可以讓牛隻每日甲烷排放量減少約3分之1。（美聯社）

    漢堡王重新調整牛隻的飼料組成，添加一些檸檬草，相信這可以讓牛隻每日甲烷排放量減少約3分之1。（美聯社）

    2020-07-14 23:33:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖速食業者漢堡王今（14）日表示，為減少食用牛對氣候變化的負面影響，重新調整牛隻的飼料組成，添加一些檸檬草，相信這可以讓牛隻每日甲烷排放量減少約3分之1。

    《美聯社》報導，甲烷是牛隻消化過程的副產物，根據美國政府統計，2018年農業的溫室氣體排放量占美國總量的9.9％，其中，畜牧的甲烷排放又占農業總量的4分之1以上。甲烷也因此成為漢堡王潛在的公關問題，有顧客因環境和飲食方面的考量，正在減少食用肉類產品。

    為減少食用牛對氣候的影響，漢堡王與墨西哥州自治大學 （Autonomous University）和加州大學戴維斯分校（UC Davis）的科學家合作，測試並開發了在牛隻日常飲食中添加100克檸檬草葉的配方。

    初步實驗結果表明，檸檬草的葉子有助牛隻在消化食物時釋放較少的甲烷。漢堡王今日也在美國幾家餐廳推出用減少甲烷排放牛隻製成的牛肉漢堡等餐點。

    2年前，另一家連鎖速食業者麥當勞表示，正採取減少排放溫室氣體的行動，調整了牛肉的生產方式，業者當時說，預計到2030年，這些變化可防止1.5億噸的溫室氣體排放到大氣中。

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