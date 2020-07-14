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    法國國慶閱兵因疫情縮水 邀請防疫人員與會致敬

    受到疫情影響，今年法國國慶日是最簡單的一次，但首次邀請醫護人員、防疫人員、商店店員等加入閱兵遊行隊伍及觀禮。（法新社）

    受到疫情影響，今年法國國慶日是最簡單的一次，但首次邀請醫護人員、防疫人員、商店店員等加入閱兵遊行隊伍及觀禮。（法新社）

    2020-07-15 00:04:56

    〔即時新聞／綜合報導今天］7月14日是法國國慶日「巴士底日」（Bastille Day），但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，法國縮小慶祝規模，往年那種成列坦克和軍隊整齊威武走過巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）的盛況也沒有出現。

    根據法國國際廣播電台（RFI）報導，今天是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上任以來第3次慶祝國慶日，同時也是最簡單的一次。受到疫情影響，香榭麗舍大道盛大的閱兵大典取消，只在協和廣場（Place de la Concorde）上閱兵，規模也從往年約莫5000人，縮減至2000人，參觀國慶閱兵的一般民眾也都不允許靠近協和廣場，以避免疫情傳散。

    但特別的是，這次法國國慶閱兵，首次邀請醫護人員、防疫人員、商店店員等加入閱兵遊行隊伍及觀禮，馬克宏在閱兵前也透過簡訊表示，代表全法國人和軍隊，向醫護人員，以及努力讓所有公共、社會和經濟生活能夠持續的各行各業人員致敬。

    今年法國國慶仍依循傳統會有煙火秀，但民眾不再像往年一樣可以在凱旋門（

    Arc de Triomphe）、艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等知名地標聚集欣賞煙火，因為相關單位已在附近進行封鎖，停止對民眾開放。

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