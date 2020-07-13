三峽大壩要垮了？中媒竟自招「對不起它已盡力了！」

中國媒體自招，「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」。（翻攝自推特）

2020-07-13 22:02:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國長江流域連日來大雨天氣，三峽大壩不斷承受壓力，水位在超過預警警戒線的情況下仍不斷上漲，湖北多處遭到洪水威脅，頻頻傳出災情，更屢屢傳出三峽大壩將潰壩的消息。沒想到中媒紛紛以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情，讓中國網友驚呼，難道三峽大壩已被「判死刑」？

中國網媒《網易》12日以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」報導三峽汛情；騰迅則以「對不起，三峽大壩已經盡力了！」為題加以報導，內容基本相同，均指出，「三峽大壩這一次太難了！這一次三峽大壩也是束手無策！8省52條河流發生超警戒水位以上洪水！湖北人今年是真難啊，疫情關家裡幾個月，現在又暴雨，農作物淹幾天，水退後也死掉一多半了，水產養殖的就更別提了。」

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文中說，前幾週長江上游下暴雨，三峽大壩把洪水給攔住了，這才保住了下游。可是最近，江西、安徽等地的降雨，是百年來罕見的強降雨！這次降雨的地方是下游，「三峽本領再大，也擋不住啊！」

《財經縱橫》推特便引用網易的文章說，如果醫生對家屬說「我已經盡力了！」家屬會怎麼想？這不是下死亡通知書嗎？

中國網友則是無奈的說「從萬年，到千年，到百年，最後說它盡力了.....」、「說好的可以抵抗萬年一遇的抗洪功能呢？」「萬年一遇，最近十幾年都給遇上了。」

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