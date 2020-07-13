南韓南部豪雨成災已知4死 估7月下旬梅雨才結束

南韓南部近日（7月13日）傳出大雨災情，截至當地時間今天早上9點，南部地區出現200毫米以上超大豪雨，目前各地皆傳出災情，並造成至少4人死亡。圖為大邱有輛汽車遭到水淹。（歐新社）

2020-07-13 23:36:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓南部近日（7月13日）傳出大雨災情，截至當地時間今天早上9點，南部地區出現200毫米以上超大豪雨，目前各地皆傳出災情，並造成至少4人死亡；雖然氣象廳預計這波梅雨將在7月下旬逐漸停歇，但氣象局擔心今年的雨勢「恐怕會重現以前的災情」。

根據《韓聯社》報導，根據南韓氣象廳指出，南韓南部各地近日發生豪大雨，其中慶尚南道山清郡的智異山降雨量高達236毫米、全羅北道扶安猬島也出現228毫米雨勢、全州市153.9毫米、光州市143.6毫米等，造成南部地區出現河水氾濫、淹水與土石流等災情，並有多棟房屋被淹、道路被沖斷。

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其中釜山廣域市已經連續3天發生暴雨，造成數十棟房子發生淹水，170多輛汽車成泡水車；慶尚南道有2人在對農田的灌溉渠道維修時遭突如其來的洪水沖走，找到時已氣絕多時；2名50多歲的男子在陜川郡的河邊釣魚時被沖走，所幸最後雙雙獲救，撿回一條命。

大邱廣域市有名64歲男子7月12日在山上突遇豪雨，不慎從高達5公尺的懸崖跌落罹難；連接首爾與釜山的「京釜高速公路」今（7月13日）早7點33分也在大雨中發生貨運卡車與汽車的5車連環車禍，造成1名汽車駕駛死亡，而大卡車司機與另1人受傷。

氣象廳表示，梅雨季通常會在6月10日首先從濟州島地區開始發生，南部地區與中部地區接著從6月24日開始，直到7月下旬才會告一個段落，目前已解除南部大部分地區的大雨警報，但西南地區預計仍會持續降雨至明天（7月14日）下午，江原道的東部沿海也會在今天（13日）晚上至明天（14日）凌晨出現大雨，另外針對6個地區發布土石流警示，提醒當地民眾注意安全。

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