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    放寬BNO持有人權利 英國成港人最心儀移民國家

    自「港版國安法」上路後，許多港人紛紛想移民海外，而英國是最受歡迎的移民國家。（法新社）

    自「港版國安法」上路後，許多港人紛紛想移民海外，而英國是最受歡迎的移民國家。（法新社）

    2020-07-13 21:33:41

    〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」上路後，香港的自由自治恐蕩然無存，有些國家也考慮祭出救濟方案幫助港人，其中英國政府日前宣布擴大接納約300萬名持英國國民海外護照（BNO）的香港公民，讓他們有機會定居英國。「美聯移民顧問有限公司」今天也釋出一份調查顯示，英國已是港人最心儀的移民地點。

    根據《路透》報導，「美聯移民顧問有限公司」與「美聯環球」一起進行線上調查，成功回收近300份問卷，調查發現有56%的受訪者持有BNO，且在英國公布放寬BNO持有人權利的消息後，移民意願有提高。

    報導指出，持有BNO又有移民規劃的港人中，逾7成將英國視為最佳的移民國家，且受訪者多偏向「移民且移居」；有約3成選擇日前宣布將延長港人簽證至5年的澳洲，以及地理位置較近的其他亞洲國家；至於傾向移民加拿大和美國的受訪者則分別占約2成和1成。

    另外，美聯移民顧問有限公司策略總監鄭天殷表示，由於BNO新政策落實需要時間，對於那些選擇周詳考慮，沒有馬上要離港的人來說，愛爾蘭會是另一個移民的理想選擇，因為愛爾蘭的移民政策相較英國更具彈性。

    鄭天殷也指出，自BNO最新安排公佈至今，申請移民的人其實沒有顯著提升，可見港人還在觀望政策落實。鄭天殷分析認為主要原因是因為移民乃人生大事，須做好周全準備，預期香港短期內不會出現「走難式」移民潮。

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