出手接納香港人 英相強森：放寬BNO護照持有者移民權利

英國首相強森今日宣布，將向擁有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人放寬移民權利。（美聯社）

2020-07-01 21:03:24

〔即時新聞／綜合報導〕因應「港版國安法」上路，英國首相強森（Boris Johnson）今（1）日宣布，將向擁有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人放寬移民權利，使其更容易在英國生活和工作，最終申請英國公民身分。

綜合外媒報導，強森今天在國會指出，制定和實施香港版國安法，顯然嚴重違反《中英聯合聲明》，違反香港的高度自治權，與香港《基本法》直接衝突，法律還威脅到聯合聲明所保護的自由和權利。

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強森說，英方已明確表示，如果中國執意推行港版國安法，「我們將為擁有BNO護照的人提供一條新路，讓他們在英國生活和工作，然後申請公民身分。」他說，「這正是我們現在要做的」。

香港主權在1997年移交給中國，在此之前出生的任何人香港人都有資格申請BNO護照。目前大約有30萬人持有該護照，但估計有290萬人符合條件。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）進一步說明，有資格獲得BNO護照者將被允許在英國工作或學習5年，之後可申請「永久居留」（Settled Status），擁有該身分12個月後，將能夠申請公民身分，申請人數沒有「數量限制」，「特殊、訂製的安排」將履行英國對香港人民的歷史承諾。

英國外交部已更新了對國民的香港旅遊建議，指出中國當局在某些情況下可在香港逮捕觸法者，最高有可能面對終身監禁，非香港居民觸犯國安法，被拘捕或遣送的風險升高，香港各地的示威與暴力事件可能增加，且事情並無預警，呼籲避開示威抗議。

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