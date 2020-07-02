英國罕見傳召中國大使！ 劉曉明怒嗆：英對香港無監督權

中國駐英大使劉曉明。（法新社資料照）

2020-07-02 14:12:16

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」在6月30日通過並實施，英國對此表達嚴重關切，並將向約300萬有資格申請或已持有英國國民海外護照（BNO）的香港人，給予成為英國公民的機會。對此，中國駐英大使劉曉明說，英方近來就香港國安法指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政。

英國政府1日罕見就香港問題召見劉曉明 ，與外交部常任副秘書長麥克唐納（Simon McDonald）舉行會議，劉曉明表示，英國嚴重違反《聯合國憲章》和《中英建交聯合公報》所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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針對《中英聯合聲明》，劉曉明指出，該聲明的核心要義是確定中國收回香港，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

劉曉明強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，我們敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

另外，對於英國稱將為持有英國海外公民護照（BNO）的香港居民提供更多居留權利，中國駐英大使館 說，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有英國國民海外護照的香港中國公民在英居留權，中國全國人大常委會在相關的國籍法中明確指出，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」或「英國國民海外護照」，都是中國公民。

中國駐英大使館還說，中方敦促英方客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。

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