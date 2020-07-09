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    畫面曝光！美國私人飛機載運毒品侵犯領空 遭委內瑞拉軍方擊落

    委內瑞拉當局宣布，擊落1架航空器註冊編號屬美國的飛機。（圖擷自Twitter）

    委內瑞拉當局宣布，擊落1架航空器註冊編號屬美國的飛機。（圖擷自Twitter）

    2020-07-09 11:22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕由於美國過去支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó），承認其臨時總統地位，與委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府關係緊張，政府當局宣布，擊落1架航空器註冊編號為美國的飛機。

    委內瑞拉武裝部隊戰略作戰司令部（CEOFANB）宣布，在當地時間8日夜間，派出1架戰機擊落1架侵犯領空的飛機，同時公布墜毀的飛機燃燒殘骸，其機尾航空器註冊編號為「N339AV」，首碼（prefix）為N屬於美國。

    據外國航空器追蹤網站「flightradar24」顯示，這是1架私人擁有的霍克800型噴射商務機（Hawker 800），從墨西哥中部起飛，原定飛往加勒比海的科蘇梅爾島（Cozumel），不過委國當局並未透露飛機墜毀地點及機上人員、載物消息，不過有媒體報導該飛機的飛行路線是典型的載運毒品飛機。

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