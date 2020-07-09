畫面曝光！美國私人飛機載運毒品侵犯領空 遭委內瑞拉軍方擊落
〔即時新聞／綜合報導〕由於美國過去支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó），承認其臨時總統地位，與委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府關係緊張，政府當局宣布，擊落1架航空器註冊編號為美國的飛機。
委內瑞拉武裝部隊戰略作戰司令部（CEOFANB）宣布，在當地時間8日夜間，派出1架戰機擊落1架侵犯領空的飛機，同時公布墜毀的飛機燃燒殘骸，其機尾航空器註冊編號為「N339AV」，首碼（prefix）為N屬於美國。
請繼續往下閱讀...
據外國航空器追蹤網站「flightradar24」顯示，這是1架私人擁有的霍克800型噴射商務機（Hawker 800），從墨西哥中部起飛，原定飛往加勒比海的科蘇梅爾島（Cozumel），不過委國當局並未透露飛機墜毀地點及機上人員、載物消息，不過有媒體報導該飛機的飛行路線是典型的載運毒品飛機。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
????#ULTIMAHORA #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/pT1bo3BogX— A/J REMIGIO CEBALLOS （@CeballosIchaso） July 8, 2020