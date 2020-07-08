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    純線上外籍生遭美下令離境 哈佛、MIT控告川普政府

    美國2所頂尖大學哈佛大學與麻省理工學院，今（8）日就川普政府撤銷全面實施線上授課學校之留學生的簽證提起訴訟，申請禁制令。圖為哈佛校園。（美聯社）

    美國2所頂尖大學哈佛大學與麻省理工學院，今（8）日就川普政府撤銷全面實施線上授課學校之留學生的簽證提起訴訟，申請禁制令。圖為哈佛校園。（美聯社）

    2020-07-08 23:57:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2所頂尖大學哈佛大學與麻省理工學院，今（8）日就川普政府撤銷全面實施線上授課學校之留學生的簽證提起訴訟，申請禁制令。哈佛大學校長貝考（Lawrence Bacow）指出，撤銷簽證的舉動既魯莽又慘忍。

    《BBC》報導，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多大選將課程改為線上授課。哈佛大學週一宣布，今年秋季學期所有課程實施線上授課，只有40％的學生會住在校園。

    不久後，美國移民暨海關執法局（ICE）同日宣布，假如學校今年秋季學期全面實施線上授課，持F-1非移民學術課程學生簽證，以及M-1非學術性或職業性課程學生簽證的學生，必須離開美國或轉學至實體授課的學校，若未自動離境，將予驅逐。

    據哈佛大學的學生報刊指出，該校與麻省理工學院週三上午在波士頓地方法院提起訴訟，尋求臨時禁止令（temporary restraining）以及預防性和永久禁制令（preliminary and permanent injunctive relief），以對抗政府撤銷國際學生簽證之舉。

    訴訟文件指出，ICE的舉動「使哈佛和麻省理工學院陷入了混亂」，其行動「沒有任何跡象表明是在有考慮到學生、教職員工或社區的健康情況下進行」，並且「使成千上萬的國際學生在美國境內沒有任何教育選擇」。

    貝考指出，「我們認為，ICE指令是不良的公共政策，我們認為這是非法的。」

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