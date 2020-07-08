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    日本單親媽爽遊鹿兒島8日 3歲女兒留家中活活餓死

    日本東京這位殘忍的年輕單親媽媽梯沙希（見圖），在今年6月初竟將3歲大的女兒獨自留在家，任其自生自滅，而自己疑似跟男性友人跑去鹿兒島8日遊，結果等到她6月13日返家時，女兒已活活餓死在家中。（圖擷取自twitter）

    日本東京這位殘忍的年輕單親媽媽梯沙希（見圖），在今年6月初竟將3歲大的女兒獨自留在家，任其自生自滅，而自己疑似跟男性友人跑去鹿兒島8日遊，結果等到她6月13日返家時，女兒已活活餓死在家中。（圖擷取自twitter）

    2020-07-08 23:43:50

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京有位殘忍的年輕單親媽媽，在今年6月初竟將3歲大的女兒獨自留在家，任其自生自滅，而自己疑似跟男性友人跑去鹿兒島8日遊，結果等到她6月13日返家時，女兒已活活餓死在家中；經警方調查後，這位單親媽媽在昨天（7月7日）遭東京都警方逮捕。

    綜合外媒報導，這位24歲的單親媽媽梯沙希，從事餐飲業的她在2017年與前夫離婚後單獨扶養女兒；結果她在今年6月初疑似與在工作場所認識的男性友人前往鹿兒島8日遊，獨自將3歲大的女兒留在家裡，結果當梯沙希在6月13日傍晚返回住所時，發現女兒已沒有呼吸心跳。

    梯沙希通知救護人員將女兒送往醫院急救後，仍宣告不治；然而女童遺體雖沒有明顯外傷，但是皮膚乾燥，且奇怪的是，明明屁股包著新尿布，但卻出現沒有經常換尿布才會有的尿布疹，之後經法醫進行屍檢後發現，胸線出現萎縮的現象，疑似遭人多次虐待造成，另外體重也比平均輕3公斤，且胃部是空的。

    事後梯沙希一度試圖輕生，被送入醫院救回一命，之後接受警方調查時，還謊稱女兒已生病多天，皆沒有食慾；但警方發現梯沙希疑似「放棄育養」，將女兒放在髒亂的房間任其自生自滅導致死亡後，在發現女兒沒有呼吸心跳時，第一時間竟先連繫前夫，之後才聯絡911，前後浪費了約50分鐘，且警方還查出梯沙希涉嫌滅證，企圖將棄養一週的事實掩蓋，並將通聯紀錄刪除。

    為此，警方在昨天（7月7日）以涉嫌棄養致死的罪嫌，將梯沙希逮捕。

    年僅3歲的梯稀華（見圖），被殘忍的媽媽獨自留在家裡，最終因缺乏食物與水分而慢慢虛弱而死；警方已在昨天將這位殘忍的媽媽逮捕。（圖擷取自twitter）

    年僅3歲的梯稀華（見圖），被殘忍的媽媽獨自留在家裡，最終因缺乏食物與水分而慢慢虛弱而死；警方已在昨天將這位殘忍的媽媽逮捕。（圖擷取自twitter）

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