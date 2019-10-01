抗議日本長期拘留 非洲移民收容中心內絕食餓死

2019-10-01 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本入國管理中心收容的一名40多歲奈及利亞男子在6月死亡，當局今（1）日公布調查報告指出，這名男子絕食抗議，死因為「餓死」，為日本入管設施首例。

綜合外媒報導，這名男子2000年進入日本，之後因藥物事件被判緩刑，接著因竊盜等事件轉為入獄服刑，2015年11月獲釋後被大阪入國管理局收容，2016年起被拘留在長崎縣大村市大村入國管理中心，今年6月24日昏迷後送醫不治，死因為「餓死」。

報告稱，這名男子與已離婚的日本前妻育有孩子，他曾在今年1月表示「為了孩子無法選擇回國」，並為抗議遭拘留超過3年絕食抗議，收容中心今年5月30日發現此事，勸說他進食並接受治療，但男子拒絕，至少絕食3週，體重減了13公斤。

日本入管廳表示，該男子拒絕進食及治療，也難以進行強制性治療，認為收容中心的應對「不能算不當」。日本律師聯合會表示，這是日本移民拘留設施第14例死亡案件。

政府報告指出，由於本人拒絕離境或母國拒絕接收，做出強制離境處分但卻無法遣返的外國人很多，收容長期化亦涉及人權問題。為了抗議長期拘留及要求假釋等，被收容的外國人進行絕食抗議的現象也在擴大。

報告指出，「收容長期化的問題應通過促進遣返來解決」，並需要探討防止絕食抗議及完善強制性治療體制等防止類似事件再次發生的措施。

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