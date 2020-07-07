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    港區國安法細則生效 台灣政治性組織不提供索資監禁6個月

    《港區國安法》第43條實施細則今日生效，規定在特殊情況下，香港警方無須法院手令，便可入屋搜證；監聽行動的申請改由特首批准，無須經過法官；此外，警方還能要求台灣政治性組織及代理人提供資料。（法新社）

    《港區國安法》第43條實施細則今日生效，規定在特殊情況下，香港警方無須法院手令，便可入屋搜證；監聽行動的申請改由特首批准，無須經過法官；此外，警方還能要求台灣政治性組織及代理人提供資料。（法新社）

    2020-07-07 12:23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕《港區國安法》第43條實施細則今日（7日）生效，規定在特殊情況下，香港警方無須法院手令，便可入屋搜證；所有截取通訊及秘密監察行動的申請，改由特首批准，無須經過法官；此外，警方還能要求台灣政治性組織及其代理人提供資料，如果不願配合，將被判處10萬港元（約新台幣38萬元）罰款及6個月的監禁。

    綜合港媒報導，《港區國安法》第43條規定，當局在辦理國安法案件時，香港警方等執法部門可以採取若干措施進行搜查，其實施細則在昨日（6日）公布、今日生效，內容涵蓋進入相關地方搜證、限制出境、凍結財產、要求移除網路上危害國安的訊息、向外國及台灣政治性組織或其代理人索取資料、申請監聽及秘密監察。

    實施細則規定，在特殊情況下，助理處長級或以上警務人員可以授權人員進入相關地方搜證，無須法院手令。另外，為有效防止和偵測危害國安的罪行，所有截取通訊及秘密監察行動的申請，改由特首批准，不用法官批准。

    實施細則也規範，若有人在網路平台上發布危害國安的訊息時，香港警方可以要求該名人士或網路服務商等移除訊息，若不配合，警方可向法官申請手令，檢取其電子器材並移除訊息，或要求相關網路服務商提供該名人士身分紀錄或協助解密，若發布人不遵從警方要求，可能面臨10萬港元罰款及1年的監禁。

    為了偵防國安罪行，香港警方可在保安局局長批准下，向外國及台灣政治性組織或其代理人，送達書面通知，要求以指定期限及方式，向警方提交資料。若未按警方要求提供資料，可被判10萬港元罰款及6個月的監禁；而若提供造假、不正確或不完整的資料，則可被判10萬港元罰款及監禁2年。

    此外，實施細則也包含了限制被調查離港，並凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行有關的財產。

    香港特首林鄭月娥今日表示，《港區國安法》第43條實施細則，明文規定當局在採取某措施時，需要滿足什麼條件、由誰批准等，讓人權更加被保障，港人可以安心。

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