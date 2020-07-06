武漢肺炎》抱怨防護裝備不足 埃及醫護、記者被捕

埃及的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，醫護人員、記者在網路上批評脆弱的醫療系統以及數量遠遠不足的防護設備（PPE），卻傳出這些抨擊醫療措施的民眾逐一被逮捕。（法新社）

2020-07-06 22:14:15

〔即時新聞／綜合報導〕埃及的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，醫療系統不堪負荷，擁有阿拉伯世界最高的死亡人數。許多醫護人員、記者在網路上批評脆弱的醫療系統以及數量遠遠不足的防護裝備（PPE），如今卻傳出這些抨擊了醫療措施的民眾逐一被逮捕。

《美聯社》報導，人權組織稱，自2月武肺病毒襲捲全球以來，埃及目前已有至少10名醫生和6名記者被捕，其他衛生醫療工作者也表示，他們曾被警告，「要嘛保持安靜，要嘛就接受懲罰」。在日漸擴散的武肺疫情之下，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）不斷試圖抑制民眾對當局者健康危機處理的批評。

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塞西在公開場合中宣布，最近幾週相關部門已經整理好醫療用品為更多患者做準備，並在各地的公共場所新增隔離中心、免費向市民發放口罩，塞西說武肺病毒的擴散軌跡目前是「令人放心的」，那些批評政府醫療措施的是「國家的敵人」，還強調有替醫護人員增加每月44美元（約新台幣1300元）至76美元 （約新台幣2200元）的獎金。

但醫生在社群媒體上表示，由於缺乏大量防護裝備，他們必須以自己微薄的工資購買口罩；牙醫和藥劑師則抱怨，他們在沒有經過培訓的狀態下，就被拉去處理疑似確診武肺的病患。埃及醫療聯合工會（Egyptian Medical Syndicate）提出，被捕的醫護人員遠比被報導出來的要多。

埃及總理馬布里（Moustafa Madbouly）在電視中指責醫護人員，指稱因為醫生的「疏忽和管理不善」，所以才會危害到那麼多公民的健康。醫生方則反駁，他們在未經訓練、低報酬、資源不足的狀態下都已經盡自己最大的努力救人，醫療聯合工會的數據顯示到目前為止，至少有117位醫生、39位護理師、32位藥劑師因感染武肺死亡。

埃及醫療聯合工會強調，拘捕行動的加劇讓衛生工作者陷入恐慌，人權觀察（Human Rights Watch）成員馬格迪（Amr Magdi）說，這些被拘捕的醫生都並非社運人士，他們被抓的原因僅僅只是因為對自己的工作狀況提出批評。

埃及目前累計7萬5253人武肺確診，其中3343人病故。

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