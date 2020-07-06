東京都知事選舉 小池百合子得票率約6成

2020-07-06 01:51:02

〔中央社〕東京都知事選舉昨天進行投開票，現任東京都知事小池百合子得票率約6成，連任成功。得票數第2高候選人是由3個在野黨合力支援的前日本律師聯合會會長宇都宮健兒。

東京都知事選舉在歷經17天的選舉活動後，於5日進行投開票，這次有22人參選，創史上新高紀錄。選民有1129萬229人，投票率55.0%，較上屆低4.73個百分點。

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開票作業於5日晚間8時起進行，截至6日凌晨1時29分（台灣時間凌晨零時29分）開票率達到99%。得票數最高候選人是67歲的小池百合子，她囊括365萬7579票，得票率59.9%。

得票數第2高候選人是73歲、第3度參選的宇都宮健兒，獲得84萬1979票，得票率13.8%。得票數第3高的是45歲前藝人、令和新選組主席山本太郎，他獲得65萬5834票，得票率10.7%。

這場選舉的投票率為55.00%，較上屆2016年選舉低4.73個百分點。執政黨自民黨這次並沒推出候選人與小池對抗，在野黨方面也沒能整合，造成多人參選，有利於小池連任。選民對這次選舉的關心度不高。

顧慮到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，小池在6月18日選舉公告後，為期17天的選戰都沒上街頭宣傳，只透過網路宣傳、拉票。其他候選人打選戰時，也盡量低調，有的候選人不事先通知選戰行程，以避免民眾群聚不利防疫。

這次利用提前投票制度的選民較上屆選舉增加3%，共175萬4013人。有些選民擔心7月5日投票所會有很多人，所以提前投票。

以東京都知事選舉得票率來看，1971年革新派系的美濃部亮吉擊潰保守派系連任成功，當時得票率72.36 %是最高紀錄。最低記錄是1987年鈴木俊一第3度連任，得票率43.19%。

2007年至2016年之間的5次東京都知事選舉中，得票率最高的是豬瀨直樹，當時是2012年剛好與眾議院選舉同天舉行，豬瀨獲得大約430萬票，得票率62.60%。（編輯：陳彥鈞）

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