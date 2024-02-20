花蓮飼主萬里溪邊放馬吃草 同行毛孩竟中槍

毛孩右前腿被槍打到貫穿。（警方提供）

2024/02/20 22:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮一家提供載客體驗的休閒馬場飼主，18日開著卡車載著3批馬兒到花蓮萬榮鄉萬里溪邊放馬吃草，飼主先是聽到鞭炮聲、接著一聲巨響，一起去的毛孩就發出哀嚎，飼主尋聲找到毛孩發現牠前後腳都有貫穿彈孔，才意識到「剛剛那是槍聲」，立刻報警處理。偵辦的警方今天說，傷口化驗結果顯示沒有發現火藥反應，將擴大調閱監視器偵辦。

而花蓮鳳林警方18日下午4點接獲民眾報案，其飼養的黃色米克斯犬遭到槍傷，立刻派員到場，現場有3匹馬兒，受傷的毛孩血流如注，飼主只能緊急壓住傷口止血。「到底誰會對狗開槍」？飼主很生氣，擔心萬榮溫泉常有遊客出入溯溪，要是毛孩被開槍「難保哪天打到人」，盼警方早日找到兇手。

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飼主告訴警方，他們當天帶馬匹到萬里溪邊吃草，也帶著黃色米克斯毛孩一起前往，當時先聽到鞭炮聲，之後聽到槍響，米克斯毛孩吃痛哀嚎，回頭找到狗狗發現牠前後腳都有傷口，沒等警方問完急將受傷毛孩送醫。

偵辦的鳳林警方局偵查隊表示，初步了解毛小孩右前腿有貫穿傷，造成粉碎性骨折，前方傷口不規則形狀，後方圓形傷口較小，疑似是槍傷傷口，經傷口檢體送驗後檢驗報告出爐，傷口未發現有火藥殘留物，研判非近距離穿透傷，現場也未發現彈頭或鋼珠等物品遺留物。

警方表示，事發地點在萬榮鄉萬榮村西寶橋附近，地點偏僻，除了將積極調閱附近監視器過濾可疑人車，查訪附近居民住戶，將會同花蓮縣動植物防疫所人員勘驗犬隻傷勢，調閱獸醫院就醫紀錄，目前也初步了解狗兒疑似有咬傷附近民眾養的雞，將持續擴大追查。

花蓮萬榮鄉萬里溪內溯溪約1.5小時的路程有萬榮野溪溫泉，假日進入溯溪泡湯的遊客不少，去年還開始有花蓮的私人馬場馬兒載遊客去溯溪泡湯；對於疑似毛孩遭槍傷，縣府動植物防疫所高度重視，縣府表示，依照動保法25條，如故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，傷害動物者最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，未達嚴重殘缺也將裁罰1萬5千元到7萬5千元。

受傷的毛孩被飼主拉到車上止血，準備送動物醫院急救。（警方提供）

飼主帶著3匹馬兒去萬里溪邊放牧吃草，同去的毛孩卻疑似槍傷，躺在貨車上，飼主要檢查傷勢時也在哀號。（警方提供）

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