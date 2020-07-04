歐盟7月13日召開外長會議 將討論香港議題

歐洲聯盟7月13日將召開外長會議，預料會討論香港實施國安法與人權議題。（路透）

2020-07-04 19:12:30

〔中央社〕歐洲聯盟7月13日將召開外長會議，預料會討論香港實施國安法與人權議題，在德國總理梅克爾呼籲會員國對中國採取一致立場下，歐盟是否將有更明確表態受矚。

歐盟（European Commission）規劃在7月13日召開外長會議，梅克爾繼7月2日表示歐盟應與中國保持對話，但未回應是否對中國實施制裁後，7月3日則進一步說歐盟若要與中國達成雄心勃勃的協議以確保自身利益，就必須對中國採取一致立場。

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德國外長馬斯（Heiko Maas）也在同一天表示，歐盟外長將在下次會議討論香港問題。德國剛在7月1日接下為期半年的歐盟輪值主席國，能主導歐盟討論議題。

中國全國人民代表大會常務委員會6月30日通過「香港特別行政區維護國家安全法」草案，香港政府當天晚間即宣布生效。此舉引發多國譴責中國威脅港人自由及人權，削弱香港的自治權，美國更祭出制裁，決定撤銷香港特殊地位。

歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）主席韋柏（Manfred Weber）近日表示，香港是新的柏林，呼籲歐洲保護為自由奮鬥的香港人。另批評過去歐盟國家只想從中國經濟發展得利，韋柏說，中國支持巴黎氣候協定，但在過去幾次峰會的承諾都沒有兌現，也沒有遵守公平的遊戲規則，讓歐洲相當失望。

不過，歐洲雖關切「港區國安法」，但在與中國貿易往來考量下對外立場不若美國強硬，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前雖表示中國此舉將對香港的商業信心及中國的聲譽等有非常負面的後果，歐盟接下來會與「國際夥伴」討論可能的應對措施，但她也強調必須謹慎行事。

屆時歐盟外長會議將是否對香港議題有更明確表態，也格外受到矚目。

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