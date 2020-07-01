香港自治已毀…歐盟警告北京 後果非常負面

中國全國人大常委會六月三十日通過香港國安法，香港在「一國兩制」保障下的「高度自治」名存實亡。圖為香港一家餐廳外的牆壁上貼著一張寫有「香港人享有高度自由」的標語已被撕去。（彭博）

2020-07-01 05:30:00

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕中國全國人大常委會表決通過香港國安法，美國、英國、歐盟及聯合國人權監督機構均表達對北京利用該法扼殺香港自由、自治的憂心與質疑。白宮國家安全委員會發言人尤約特（John Ullyot）發表聲明，譴責中國通過香港國安法，違反北京在「中英聯合聲明」下的國際承諾，美國會繼續「對那些扼殺香港自由和自治的人採取強烈行動」。歐盟在法案通過後立即聲明表達「強烈反對」，正在討論回應措施；英國首相強森說「深感憂慮」，倫敦將了解是否違反「中英聯合聲明」後決定回應行動。

彭定康：一國兩制結束

英治時期末代香港總督彭定康批評，北京明目張膽違背「中英聯合聲明」，此法通過乃「一國兩制」的結束。國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）說，「北京意圖昭然若揭，要藉此開始用恐懼統治香港」。監察香港人權狀況的「香港監察」共同創辦人、保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）說，北京通過香港國安法「摧毀了香港自治」，「這是香港現代史上所面臨的最大危機」。

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歐盟元首組成的歐洲理事會主席米歇爾說，「我們強烈反對這項決定（中國通過香港國安法）」，「此法嚴重破壞香港高度自治，並有損司法獨立和法治」；歐盟執委會主席馮德雷恩指此法立法過程和內容均有違香港「基本法」與中國的國際承諾，「中國執意推行此法，將會有非常負面的後果」，正與國際夥伴討論可能的回應措施。

歐洲議會六月曾通過決議案，建議針對中國強推香港國安法的一系列回應行動，包括制裁中國、向聯合國國際法院控告中國違反其保障香港高度自治承諾、提供有意離開香港的港人「救生艇政策」等。歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）說，「香港自治已毀」，應為此將北京告上國際法院。

日表遺憾 恐影響習訪日

日本政府發言人菅義偉對此表示「遺憾」；「遺憾」比此前的「深表憂慮」更強，為日本外交用語依輕重程度四個等級中的次高等級。外務大臣茂木敏充和防衛大臣河野太郎分別批評中國，河野更直言，北京企圖片面改變現狀，可能嚴重影響中國國家主席習近平訪日。日本媒體則認為，改善中的日中關係恐將因此降溫。

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