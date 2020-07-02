印度禁抖音後 頻道主被質問：會為成名變國家叛徒？

印度禁用抖音後，許多印度民眾都表示支持。（法新社）

2020-07-02 08:58:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度與中國關係近期因邊境衝突而陷入緊張，印度政府在6月29日以國家安全為由，宣布禁用「抖音」、「微信」等59款中國製APP。在中國宣布禁用多款中國製APP後，許多印度民眾也樂見其成，強調使用同樣功能的印度製APP有助於印度經濟發展，更有人反問抖音頻道主：「你會為了成名而成為這個國家的叛徒嗎？」

根據《德國之聲》報導，抖音是被許多年輕人視為一種成名途徑，在印度宣布禁用抖音等中國製APP之後，使用抖音者漸漸被貼上「叛國」標籤，而來自古吉拉特邦蘇拉特市的男子可汗（Salman Khan），近期因為使用抖音而成為網友的目標，有網友就在可汗的Instagram上留言：「你會為了成名而成為這個國家的叛徒嗎？」

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來自西孟加拉邦奇蘇拉市的查特吉（Aliva Chatterjee）則說，她過去主要使用抖音來編輯影片，但現在會轉為使用其他APP，針對印度禁用中國APP不會太過驚訝，一旦中國APP被禁，還有印度APP可以接手使用，這也有助於印度經濟增長。

另一名印度民眾高沙爾（Avishek Ghoshal）則表示，抖音消失後感覺不錯，因為在抖音上製作的影片沒有創造實際價值，與此同時他也希望印度政府徹底禁止抖音，因為目前在APP商店仍可下載抖音，且各個行動裝置無法「自動刪除」抖音。

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