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印度封殺59款中國APP 趙立堅反嗆：不符合印方利益

針對印度宣布封殺中國APP一事，外交部發言人趙立堅今天（30日）回應表示中方對此強烈關注。（法新社資料照）

針對印度宣布封殺中國APP一事，外交部發言人趙立堅今天（30日）回應表示中方對此強烈關注。（法新社資料照）

2020-06-30 23:27:58

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境衝突持續升溫，面對中方蠻橫態度，印度民聲也都對中國不滿，甚至發起大小程度不一的反中運動，印度當局昨天（29日）更宣布下架近來在全球爆紅的影音平台「抖音」、通訊軟體「微信」等在內共59款中國APP。對此，中國外交部發言人趙立堅表示強烈關注，還嗆聲此舉不符合印方自己的利益。

據《BBC》報導，印度電子和通訊技術部發表聲明，指出收到各方對中國APP的抱怨，指控這些APP會透過未授權的手段，竊取並暗中轉移的使用者的資訊，因此決定下架59款中國APP。聲明中還強調下架名單中的APP會損害印度的國家主權、團結和安全，「這樣的狀況帶給我們深切且即刻的憂慮，必須採取最緊急的措施因應。」

而據中媒報導指出，針對印度宣布封殺中國APP一事，外交部發言人趙立堅今天（30日）回應表示中方對此強烈關注，也正在了解情況，聲稱中國政府一向都要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府也有責任依據市場原則維護中國企業的合法權益。

趙立堅表示，「中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。」

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