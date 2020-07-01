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香港保安局長：警方「合理相信」 即可依國安法逮人

香港保安局長李家超。（路透資料照）

香港保安局長李家超。（路透資料照）

2020-07-01 18:17:00

〔中央社〕「港區國安法」昨天深夜11時開始生效。香港保安局長李家超今天表示，不論涉及何種行為，只要警員合理相信，就可依港區國安法進行拘捕、調查及搜證，有足夠證據就作出檢控。

港區國安法上路後，許多港人今天中午開始走上街頭展開抗議示威，由於香港警方先前未批准遊行，在作出警告後，以涉嫌非法集結、違反港區國安法、阻礙警務人員執行職務以及管有攻擊性武器等，至少已逮捕了70多人。

對此，香港商業電台今天引述李家超說，「不論涉及什麼行為，只要警員合理相信，就可以按港區國安法，進行拘捕、調查及搜證，有足夠證據就作出檢控」。

他還表示，港區國安法生效後，「在香港所有人都要遵守，港府會做好教育，但如有違法行為，警方有職責執法」。

李家超並證實，香港警務處已經成立國家安全處，將是港區國安法未來主要執行部門。國家安全處將由一名副處長擔任主管，當局正在物色人選，之後會由香港行政長官作出任命，其他紀律部隊，也會依專業範疇提供協助。

李家超說，國家安全處的能力包括收集分析情報、部署和執行行動以及調查案件等；而中共中央在香港的國家安全公署也會根據國家安全形勢，針對戰略和政策等方面提供意見，監督、指導港府履行職責。

他表示，港府有責任確保國家安全處有足夠人手、配備以及培訓，讓國家安全處能履行職責；未來絕大部分相關案件將由特區政府調查及檢控，但必須有心理準備，若出現港府沒有能力處理或極度特別情況，則由特別單位處理。

李家超強調，港區國安法列明的4類罪行分為主體及從屬罪行，若觸犯主體罪行，最高刑罰將是無期徒刑。他呼籲港人不要以身試法，測試國安法的底線。

對於呼喊「光復香港」等口號是否也觸犯港區國安法，香港律政司長鄭若驊表示，不能單一以口號判定有罪或無罪，要視乎整起事件和犯罪意圖。

她說，例如相關口號是否客觀構成顛覆政權，也要視涉事者的行為及犯罪意圖能否客觀理解為提倡港獨。

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