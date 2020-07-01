美撤特殊待遇 限制敏感科技輸港

親中國的香港示威者六月三十日在中國外交部駐港特派員公署外，舉起香港區旗與「反美霸權大聯盟」標語，支持港版國安法，抗議美國對香港實施制裁。（彭博）

2020-07-01 05:30:00

暫停港出口證豁免

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在中國人民代表大會常務委員會表決通過香港版國安法前夕，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）六月廿九日發表聲明，指出美國已撤銷香港的特殊地位，並暫停特別授予香港的出口證豁免，未來可能還會祭出更多取消香港特別待遇的手段，呼籲北京政府回心轉意，遵守對香港與國際社會的承諾。

暫停出口防衛設備至港

美國國務卿龐皮歐廿九日也宣布，將暫停出口防衛設備至香港，並針對軍民兩用科技輸港施加新的限制，「中國共產黨的決定剝奪香港自由，迫使川普政府必須重新評估針對這塊土地的政策。」根據美國國務院二○一九年香港政策年度報告，香港目前可透過「直接商業銷售（Direct Commercial Sale）」取得美國管制防衛設備，但有出口項目移轉情況發生，引發美方關切。

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羅斯表示，港版國安法通過後，敏感美國科技從香港洩漏給中國人民解放軍的風險也隨之升高，但羅斯並未說明可能造成衝擊的細節。龐皮歐指出，美國的反制行動是為了確保美國國家安全，港版國安法通過後，美方無法區分關鍵技術是被輸往香港還是中國，不能冒著可能落入人民解放軍手裡的風險，繼續將敏感技術輸往香港。

林鄭：不怕制裁 配合中央

對於美國撤銷香港特殊地位，香港特首林鄭月娥三十日表示，香港不會被任何制裁嚇倒，相信中國政府會採取反制措施，港府將配合中央。林鄭也強調，輸入香港的技術不會因為國安法通過，就被轉移至中國，即使美國禁止技術輸入香港，香港也能在其他國家找到替代品。

香港總商會總裁梁兆基則認為，美國防衛設備出口本來就有嚴格限制，此次限縮應該只對特定行業有影響；即使取消香港獨立關稅地位，由於香港出口至美國的金額不大，對香港經濟的衝擊也不會太大。而由於制裁金融業會影響到全球市場，美國不太可能這麼做。

中國外交部發言人趙立堅則在例行記者會上重申，香港問題屬於中國內政，其他國家無權干涉，「中國不是嚇大的」，將對美採取必要反制措施，但他並未進一步說明具體內容。

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